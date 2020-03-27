Экс-главу МИД Кожару взяли под стражу [ Редактировать ]
В пятницу, 27 марта, экс-главу МИД Украины Кожару суд взял под стражу с залогом в 14 млн 83 тыс 400 грн.
Кожара подозревается в убийстве своего друга бизнесмена Старицкого.
Прокуратура на суде зачитала версию следствия.
21 февраля во время распития спиртных напитков, у Кожары и Старицкого возник личный конфликт. Они подрались, и во время этой драки были разбиты очки экс-министра, вследствие чего он поранил глаза (Кожара на суде был в черных очках).
После чего Кожара поднялся на второй этаж в спалью, достал из шкафа пистолет, зарядил его и направился в кухню. Сначала он ударил Старицкого пистолетом в затылок, у того брызнула кровь, которая осталась на полу. Дальше Кожара выстрелил в правый глаз Старицкого, от чего тот умер на месте.
Ранее мы писали о том, что защита Кожары утверждает, что вину за случайное убийство взяла на себя жена Кожары. Правда, написала она об этом заявление почему-то лишь в день задержания мужа (то есть 25 марта). Через месяц после совершения самого преступления.
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