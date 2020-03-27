Всем областным штабам по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации в Украине поручено создать при центральных районных больницах мобильные бригады. Об этом сообщил во время брифинга заместитель Министра здравоохранения Украины, главный государственный санитарный врач Украины и руководитель работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации государственного уровня Виктор Ляшко.

"Бригады будут выезжать на вызов семейного врача, экстренной медицинской помощи и других медицинских работников к пациентам с подозрением на COVID-19 для забора образцов на проведение исследований в лаборатории. Это уменьшит мобильность людей, которые имеют симптомы острого вирусного заболевания и требуют сдачи соответствующих анализов", - сказал Ляшко.

Бригады будут состоять из водителя и медицинских работников. В ближайшее время Минздрав сообщит медицинским работникам контакты для вызова бригады и алгоритм действий. Но подчеркиваем, что бригада осуществляет забор образцов только на основании обращения семейного врача или медицинских работников экстренной медицинской помощи. Если человек имеет признаки острого вирусного заболевания, он должен обратиться в первую очередь к своему семейному врачу, который знает все алгоритмы.

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