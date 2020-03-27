Жителі міста Барле на кордоні Бельгії та Нідерландів потрапили в парадоксальну ситуацію. По один бік вулиці у них порожньо, крамниці й кафе під замком, а на сусідній - життя вирує, як зазвичай. Чому місто розділилося - дізнавалася Анна Філь.

У цій крамниці напівкарантин. Частина працює, інша - ні.

Онно де Брюйн, житель нідерландської частини міста:

Я зайшов до магазину, а посеред зали - натягнута червона стрічка. Кажуть: та частина крамниці - бельгійська, вона зачинена. А ви, пане, на нідерландській землі, тут ми працюємо. Мені аж смішно стало. Ситуація - абсурдна.

Річ у тім, що місто Барле - розділене між Бельгією та Нідерландами. Суцільної лінії кордону немає. Що на бельгійській, що на нідерландській території - десятки іноземних анклавів. Межа проходить посеред вулиць, ділить на шматки будинки та квіткові клумби. А тепер це ще й карантинний кордон. У Бельгії правила значно суворіші, тоді як у сусідів-нідерландців дозволяють ходити по крамницях, головне - щоб разом не збиралися більше ніж по троє.

Франс де Бонт, мер бельгійської частини міста:

Зараз ми на території Нідерландів. Магазини працюють. Взуттєва, квіткова крамниці, туристичне бюро, оптика, господарські товари, одяг. Мій дім - за 50 метрів звідси. Я проходжу повз усі магазини, а всередину зайти не можу, бо я бельгієць.

Зрозуміти, куди можна йти, а куди ні - доволі складно. Бо ж місцеві давно звикли під ноги не дивитися, тож і не помічають розмітки на тротуарах.

Франс де Бонт, мер бельгійської частини міста:

Перевірки здійснювати непросто. Працює поліція, передбачені штрафи. Ми вивели на вулиці більше патрульних, вони роз'яснюють людям правила. Детальні вказівки, що можна, а що заборонено - ми викладаємо на сайті міста та у Фейсбуці.

Про єдиний європейський простір поки що доведеться забути. Відкриті раніше кордони тепер перетинають лише фури з товарами першої необхідності. Та й ті стоять у кілометрових чергах, бо ж треба проходити медичну перевірку. Нідерландець Барт раніше зрізав шлях на роботу по бельгійській землі. Тепер на той бік кордону потрапити неможливо.

Барт Янсен, житель нідерландської частини міста:

Я чув у новинах, що кордони закрили, але не думав, що контролюють настільки суворо. Нічого не можу вдіяти - треба розвертатися.

У Єврокомісії пропонують створити окремі "зелені коридори" для вантажівок, щоб на перетин кордону вони витрачали не більше ніж 15 хвилин. Як цю ідею втілять - за нестачі прикордонників і медперсоналу - ще не вирішили.