У п'ятницю, 27 березня, в ефірі передачі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" - Віктор Ляшко, заступник міністра охорони здоров'я та головний санітарний лікар України.

Є багато повідомлень, що для наших лікарень у Києві та Одесі купували ті сами швидкі тести з Китаю, від яких тепер відмовились Іспанія та Чехія через те, що вони недостатньо чутливі для коректної оцінки у 80-ти відсотках випадків. Чи буде проведена відповідна перевірка таких повідомлень? Та чи варто взагалі довіряти експрес-тестуванню на коронавірус?

Золотим стандартом діагностики коронавірусної хвороби є ПЦР-діагностика. Тому Україна й обрала цей шлях і буде розвиватися, і тестує, і встановлює діагноз саме за результатами ПЦР-діагностики. Швидкі тести - це більше для санітарного сортування і дослідження біля ліжка хворого для того, щоб визначити, куди можна госпіталізувати хворого. І вони використовувались саме для так званої першої хвилі епідемії коронавірусної хвороби. Ми й наразі зараз говоримо, що в нас буде пріоритетом саме ПЦР-діагностика, і кожен позитивний або негативний результат буде підтверджений у подальшому на ПЦР-діагностиці у вірусологічній лабораторії.

В принципі, експрес-тести є інформативними, але вони повинні використовуватись так, як це прописано в інструкції. І ми повинні знати, на який день хвороби вони можуть показати результат. Експрес-тести можуть використовуватися як для експрес-діагностики, так і для подальшого епіднагляду, щоб продивитись кількість людей, яка могла перехворіти під час спалаху чи епідемії, чи в конкретному населеному пункті. Навіть безсимптомне носійство могло також призвести до появи тих чи інших антитіл. Тому Україна все ж таки базує свою стратегію на використанні ПЦР-діагностики, експрес-тести - це допоміжний варіант. Вони будуть використовуватись в країні мобільними бригадами, сімейними лікарями, але діагностика буде за ПЦР-системами.

Якщо говорити про якісні лабораторні тести, то скільки лабораторій в Україні сьогодні можуть їх проводити щоденно?

На даний конкретний момент розвитку епідемії кількість тестів достатня. Як мінімум є 28 вірусологічних лабораторій, кожна з яких щодня може робити як мінімум 200 досліджень. Плюс відбувається постійна модернізація. Національну референс-лабораторію ми укомплектували новим ампліфікатором для полімеразно-ланцюгової реакції, яка може проводити додаткову тисячу досліджень на день. Плюс ми можемо залучати приватні лабораторії, в яких є ПЦР-системи, плюс є ПЦР-системи в закладах охорони здоров'я, які надають медичну допомогу, в їхніх клінічних лабораторіях, плюс є лабораторії науково-дослідних інститутів. В подальшому, буквально через 3 тижні, окрім 28 лабораторій, ще плюс 163 заклади зможуть додатково тестувати, і це тільки в лікувальній мережі.

Стратегія тестування в нас є, і вона передбачає декілька хвиль. Проблема може виникнути тільки з реактивами, оскільки ми зараз закупили реактиви й ферменти, які використовуються для діагностики, в Україні, на жаль, немає вітчизняних виробників реактивів. Тому ми працюємо на високому політичному рівні: домовляються президент, прем'єр для того, щоб в Україну відбувались поставки усіх необхідних реактивів для того, щоб була якісна діагностика коронавірусної хвороби в Україні.

Вже кілька тижнів до України з-за кордону щоденно повертаються тисячі громадян. Загальна кількість, за деякими оцінками, близько мільйона. Як проконтролювати, що ці люди знаходяться в самоізоляції та чи не завіз хтось із них коронавірус до України? Взагалі, може, не варто було за такий короткий час повертати стільки людей?

Питання: варто чи не варто - це окрема дискусія. Це все українці, вони мають право повернутися на територію своєї держави, до своїх родин і жити на території України. Стосовно контролю. Чомусь в Україні на перше місце завжди виходить питання контролю і штрафи або кримінальна відповідальність. Ми чомусь, на відміну від європейців, від країн Середньої Азії, забуваємо про свідомість. Коли лунає заклик самоізолюватися на 14 днів, то основне правило, яке є в українців: треба порушити цей заклик.У той же час, в інших країнах чомусь усі дотримуються порад і закликів, які йдуть від органів державної влади.

Забезпечити обсервацією усіх людей, яких ми повертаємо до України, досить тяжко. Тому ми пішли по принципу, який використовують усі країни Європейського Союзу: самоізоляція на 14 днів. Дотримання правил самоізоляції - це ключова річ для всіх, хто повертається з-за кордону, а також для всіх, хто зараз буде в контакті з хворими на коронавірус.