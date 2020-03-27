В Украине увеличилось количество случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные ЦОС.

По состоянию на 23:00 27 марта в Украине 310 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За сутки выявлено 92 новых случая.

В МОЗ сообщили, кто будет делать тест на коронавирус и в каких случаях могут сделать анализ.

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