Коронавирус в Украине: количество зараженных возросло [ Редактировать ]
В Украине увеличилось количество случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные ЦОС.
По состоянию на 23:00 27 марта в Украине 310 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За сутки выявлено 92 новых случая.
В МОЗ сообщили, кто будет делать тест на коронавирус и в каких случаях могут сделать анализ.
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