Главы 17 спортивных федераций просят президента и парламент сохранить финансирование спорта [ Редактировать ]
Руководители 17 спортивных федераций обратились с открытым письмом к президенту Украины и Верховной Раде, в котором призвали не принимать сокращение расходов на спорт в том виде, в котором они предложены Кабмином.
Письмо обнародовано на сайте Федерации тенниса Украины.
По словам представителей 17 видов спорта, существует минимально необходимая грань, за которой спорт исчезает: теряются специалисты и спортсмены, будут разрушены многолетние наработки, карьеры многих спортсменов будут сломаны, ведущие тренеры вновь при первой возможности уедут за границу.
Главы федераций назвали предложение правительства "беспрецедентным сокращением", которое уничтожит спорт в Украине.
"Если сегодня поддержать предложение Кабинета министров Украины относительно уменьшения финансирования спорта, то завтра этого самого спорта в Украине фактически не останется", – говорится в письме.
В письме предлагается сократить спортивные расходы на ту сумму, которая была заложена на участие спортсменов в летней Олимпиаде-2020 и других мероприятиях ближайших месяцев.
"Но многим атлетам надо еще вести борьбу за олимпийские лицензии, отстаивать честь страны на Всемирных и Европейских чемпионатах, а также качественно готовиться к Олимпийским играм в Токио, которые хотя и перенесены, но все равно состоятся", – заявили главы федераций.
Под письмом стоят подписи президентов или вице-президентов Федераций и Ассоциаций академической гребли, велосипедного спорта, спортивной борьбы, гимнастики, тенниса, настольного тенниса, регби, легкой атлетики, конного спорта, каратэ, волейбола, хоккея, бадминтона, биатлона, тхэквондо, греко-римской борьбы и тяжелой атлетики.
Ранее мы писали о том, что Кабмин предлагает уменьшить доходы госбюджета на 115 млрд гривен и увеличить расходы на 96 млрд гривен.
Кроме того, Кабинет Министров предлагает Верховной Раде уменьшить расходы на субсидии на 8 млрд гривен.
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