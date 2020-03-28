"Деньги взяли даже за халаты": одессит за 2 дня лечения от коронавируса потратил 25 тысяч (видео) [ Редактировать ]
В Одессе мужчина потратил 25 тысяч гривен на лечение от коронавируса. Сейчас пациент, фамилия которого Шахин, находится в инфекционной больнице. Это несмотря на то, что ранее в Минздраве обещали лечить больных коронавирусом бесплатно.
Два дня пребывания в медучреждении уже обошлись мужчине в 25 тысяч гривен, из них 17 тысяч стоит препарат "Биовен". Мужчина говорит, что деньги взяли даже за халаты для медиков, сообщает "Радио Свобода".
Сейчас пациент находится в изолированной палате. По его словам лечение обходится ему в круглую сумму. Только за два дня он купил медикаментов на 25 тысяч гривен. Самый дорогой препарат ему обходится в 8872 гривны за дозу. Врачи пообещали обойтись двумя такими капельницами.
Инфицированный мужчина говорит, что самое страшное в этом препарате даже не его стоимость, а реакция организма на его действие.
"К вашему сведению, цена не так страшна, как сам препарат. Если коротко, то это маленькая экскурсия на тот свет и обратно", - написал Шахин.
"Сейчас правда мне гораздо лучше. Лекарства сделали свое дело. Меня перетрусило, встряхнуло и я будто новый", – рассказывает мужчина.
Помимо этого препарата пациенту назначили еще ряд медикаментов. Сколько придется пролежать в больнице в какую сумму обойдется весь курс лечения – мужчина пока не знает. Вчера пациент записал видео в котором рассказал как у него выявили Covid-19.
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