В Одессе мужчина потратил 25 тысяч гривен на лечение от коронавируса

В Одессе мужчина потратил 25 тысяч гривен на лечение от коронавируса. Сейчас пациент, фамилия которого Шахин, находится в инфекционной больнице. Это несмотря на то, что ранее в Минздраве обещали лечить больных коронавирусом бесплатно.

Два дня пребывания в медучреждении уже обошлись мужчине в 25 тысяч гривен, из них 17 тысяч стоит препарат "Биовен". Мужчина говорит, что деньги взяли даже за халаты для медиков, сообщает "Радио Свобода".

Сейчас пациент находится в изолированной палате. По его словам лечение обходится ему в круглую сумму. Только за два дня он купил медикаментов на 25 тысяч гривен. Самый дорогой препарат ему обходится в 8872 гривны за дозу. Врачи пообещали обойтись двумя такими капельницами.

Инфицированный мужчина говорит, что самое страшное в этом препарате даже не его стоимость, а реакция организма на его действие.

"К вашему сведению, цена не так страшна, как сам препарат. Если коротко, то это маленькая экскурсия на тот свет и обратно", - написал Шахин.

"Сейчас правда мне гораздо лучше. Лекарства сделали свое дело. Меня перетрусило, встряхнуло и я будто новый", – рассказывает мужчина.

Помимо этого препарата пациенту назначили еще ряд медикаментов. Сколько придется пролежать в больнице в какую сумму обойдется весь курс лечения – мужчина пока не знает. Вчера пациент записал видео в котором рассказал как у него выявили Covid-19.