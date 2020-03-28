"Лікарі у капсулах". Розробити дорожню карту на випадок масового зараження українців та забезпечити лікарів необхідними умовами для праці, - з такою ініціативою виступають представники й середнього бізнесу.

Все достаточно подготовлено. Тут всего достаточно - постельное белье, полотенце, всего достаточно.

35 спальних місць вже готових для проживання. Їх на потреби лікарів у власному будинку в середмісті столиці, облаштував підприємець Салім Караме. Бізнесмен та власник приватної стоматологічної клініки пропонує персоналу київських лікарень, які живуть далеко від роботи, безплатне проживання, на час, поки в Україні лютує коронавірус.

Салім Караме, волонтер, власник стоматологічної клініки:

Все условия есть. Есть и три кухни, и три туалета, все, что нужно, автономное. Заехал, и оно закрыто. Люди могут подышать воздухом. И доктора, они ни с кем не пересекаются - это самое главное, для того, чтобы была самоизоляция. Они будут изолированы, но они будут вместе, - это моя точка зрения, которую я не раз предлагал и еще раз сейчас предлагаю, пока не поздно.

Загалом, волонтер підготував майже 80 ліжко-місць. Під потреби лікарів навіть закрив та переобладнав одну із стоматологічних клінік. На думку підприємця, пік поширення коронавірусу в Україні настане за кілька тижнів. Тож, аби запобігти медичному колапсу через брак медперсоналу, як це відбулося в Італії та Іспанії, захищати від зараження насамперед потрібно лікарів.

Салім Караме, волонтер, власник стоматологічної клініки:

Первое, что должны доктора и правоохранительные органы - это в обязательном порядке проходить тесты. Второе - моя точка зрения, что доктор должен из клиники до места проживания ездить в определенной стерильной машине. Это - не правильно! Когда я утром перевожу медперсонал, и медсестра звонит и говорит: "Я два часа жду на остановке, нету транспорта". Так вы представляете, что принесет с собой с остановки эта медсестра?

На думку Саліма Караме, для більш чіткої, оперативної та скоординованої роботи необхідно створити робочу групу на державному рівні. Це б дало старт створенню ефективної "Дорожньої карти" та розвинуло співпрацю на міжнародному рівні. Адже, не виключено, що серед жертв коронавірусу в Україні будуть іноземці.

Салім Караме, волонтер, власник стоматологічної клініки:

Мы должны сейчас подготовить морги, мы сейчас должны подготовить ледяные комнаты. Мы же не можем их хоронить здесь, мы не можем управлять их телами, как мы хотим. К этому надо быть готовыми.

Салім Караме вже чотири роки поспіль надає стоматологічну допомогу сотням бійців в зоні ООС. Тож, як благодійник нарікає й на бюрократію в країні. А будь-яка затримка у нинішніх умовах, - на думку підприємця, - може коштувати не одне людське життя.

Салім Караме, волонтер, власник стоматологічної клініки:

Беда, что этот вирус очень агрессивно распространяется. Что я не могу помочь, пока прохожу всякие эти "бумажные" дела. Мне говорят в больнице: "Мы готовы, только мы собираем списки. Мы согласуем". Что вы согласуете? Сейчас есть возможности! Нужно сейчас готовить общежития: готовить институты, готовить аэропорты - у нас есть масса возможностей. Через две недели у нас будут другие работы, если мы сейчас этим займемся.

Коронавірус для нас - це друга війна, каже бізнесмен. У 2014 році українці вже показали, на скільки згуртованою може бути нація. Тепер час знову об'єднати зусилля і так само створювати волонтерські рухи, цього разу - для боротьби з невидимим ворогом.