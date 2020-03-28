По состоянию на вечер субботы, 28 марта, в Украине зафиксировано 356 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Министрество здравоохранения в Facebook.

По данным ЦОС, по состоянию на 22:00 28 марта в Украине 356 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За сутки выявлено 46 новых случаев. Всего зафиксировано 9 летальных случаев от COVID-19 в Украине. 5 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Тем временем медики рассказала о трех условиях, соблюдая которые человек может себя обезопасить и НЕ ЗАРАЗИТЬСЯ коронавирусом.