Коронавирус в Украине набирает обороты: 46 новых случаев и 9 смертей [ Редактировать ]
По состоянию на вечер субботы, 28 марта, в Украине зафиксировано 356 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Министрество здравоохранения в Facebook.
По данным ЦОС, по состоянию на 22:00 28 марта в Украине 356 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За сутки выявлено 46 новых случаев. Всего зафиксировано 9 летальных случаев от COVID-19 в Украине. 5 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
Тем временем медики рассказала о трех условиях, соблюдая которые человек может себя обезопасить и НЕ ЗАРАЗИТЬСЯ коронавирусом.
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