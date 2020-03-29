По состоянию на вечер субботы, 28 марта, на карантине в различных странах мира находится 171 гражданин Украины. Больше всего украинцев пребывает в Польше 107. Об этом сообщает Telegram-канал украинского МИДа.

Украинцы находятся на изоляции в следующих странах:

Австралия - 1;

Азербайджан - 1;

Бельгия - 1;

Бразилия - 16;

Вьетнам - 9;

Италия - 10;

Катар - 1;

Китай - 1;

Молдова - 1;

Нигерия - 2;

Нидерланды - 1;

ОАЭ - 3;

Румыния - 5;

РФ – 1;

Польша - 107.

В МИД уточнили, что при содействии дипломатов в страну вернулись 129 716 украинцев. В ведомстве также сообщили, что 27 граждан Украины находятся на лечении, а 8 уже выздоровели. Коронавирус забрал жизни четырех украинок, которые находились за границей.