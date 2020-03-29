За рубежом на карантине находится 171 украинец - МИД [ Редактировать ]
По состоянию на вечер субботы, 28 марта, на карантине в различных странах мира находится 171 гражданин Украины. Больше всего украинцев пребывает в Польше 107. Об этом сообщает Telegram-канал украинского МИДа.
Украинцы находятся на изоляции в следующих странах:
- Австралия - 1;
- Азербайджан - 1;
- Бельгия - 1;
- Бразилия - 16;
- Вьетнам - 9;
- Италия - 10;
- Катар - 1;
- Китай - 1;
- Молдова - 1;
- Нигерия - 2;
- Нидерланды - 1;
- ОАЭ - 3;
- Румыния - 5;
- РФ – 1;
- Польша - 107.
В МИД уточнили, что при содействии дипломатов в страну вернулись 129 716 украинцев. В ведомстве также сообщили, что 27 граждан Украины находятся на лечении, а 8 уже выздоровели. Коронавирус забрал жизни четырех украинок, которые находились за границей.
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