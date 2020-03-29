Испанская принцесса Мария Тереза умерла от коронавируса COVID-19. Это первая жертва инфекции среди членов королевских семей Европы. Об этом сообщает новостное агенство EHA News.

86-летняя двоюродная сестра испанского короля Филиппа VI, принцесса Мария Тереза скончалась в Париже, похороны состоялись в Мадриде. Король Филипп VI и его жена королева Летиция сдали анализы на коронавирус, они были отрицательными.

Марию Терезу называли "красной принцессой" из-за приверженности идеям "социалистической монархии". Она одновременно поддерживала и монархистскую партию и критиковала капитализм. При этом она проповедовала поиск компромисса вместо классовой борьбы. У принцессы не было детей, она никогда не была замужем.

Как писали "Подробности", коронавирусом инфицированы еще двое представителей королевских семей: наследник британского престола, старший сын Елизаветы II принц Чарльз и правящий князь Монако Альбер II.