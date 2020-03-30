Этот психологический тест расскажет секреты вашего подсознания. Ответьте честно, что вы увидели первым на изображении? Ниже прочтите свой результат.

Что вы увидели здесь в первую очередь?

Девушка

Это хороший знак. Очень скоро вам повезет. Ждите помощи от женщины (девушки), она даже подскажет вам, в каком направлении вам следует начать процесс самосовершенствования.

Дым

Может означать неясность ситуации. Вещи неразличимы в дымке. Ничто и никто не сможет помешать вам реализовать задуманное.

Курительная трубка

Видеть горящую трубку означает, что ваши впечатления обманчивы, а проведенная недавно насыщенная ночь любви еще ни о чем не говорит. Вы не должны так безоглядно доверять новому знакомому.

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