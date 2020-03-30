В українських містах посилюють карантинні заходи. Усе щоб запобігти поширенню коронавірусу. Які нові обмеження очікують українців - дізнавалися наші кореспонденти.

Блокпости, температурний скринінг та відмова у в'їзді до міста. Вінниця обмежує пересування транзитного транспорту - через стрімке поширення коронавірусу. У Сумах місцева рада вже ухвалила рішення про заборону усім жителям виходити на вулицю без нагальної потреби. Вводити пропускну систему планують й у містах супутниках атомних станцій. Зокрема, у найближчі кілька днів облаштують блокпости у Славутичі. Перевірятимуть усіх хто в'їжджатиме та виїжджатиме з міста і з якою метою.

Юрій Фомічев, міський голова Славутича:

Ми плануємо виставити декілька блокпостів, які будуть облаштовані патрулями. Ми будемо моніторити хто в'їжджає в місто, хто виїзджає. Зрозуміло, що будуть проводитися температурні скринінги, виявлення попередніх симптомів - це більше не обмеження в'їзду Це моніторинг, щоб ми розуміли, хто приїхав, на приклад, з-за кордону.

Черкаська область одна з лідерів щодо виявлення випадків зараження Covid-19. На сьогоднішній ранок вже 46 хворих, хоча ще вчора медики звітували лише про сімох. П'ятнадцятеро з них перебувають у стані середньої важкості в лікарнях, ще 31 людина - вдома на самоізоляції. Через загрозливу ситуацію у місті відсьогодні вводять комендантську годину і обмежуватимуть в'їзд та виїзд з населеного пункту.

У Чернівецькій області спецкомісія ініціювала введення особливого режиму в'їзду та виїзду в область. Не виключають й заборону міжобласного пересування пасажирського транспорту. Рух дозволять лише вантажівкам. Коли введуть обмеження поки що невідомо - чекають на погодження.

На Рівненщині друга смерть від коронавірусу. Померла жінка, яка перебувала в реанімації Сарненської центральної районної лікарні. Їй було 58 років. Вона, як і попередня жертва - 61-річна пенсіонерка - жителька села Тинне. Цей населений пункт, де проживає близько п'яти тисяч людей, нині оточений блокпостами - встановлені намети, чергує спецтехніка. Рятувальники постійно дезінфікують машини, які довозять у село продукти та ліки.

Віталій Коваль, голова Рівненської обласної державної адміністрації:

Ми знаходимося на блокпосту. Бачимо, як перевантажуються продукти для десяти магазинів, які знаходяться в селі. Працює служба надзвичайних ситуацій, поліція. В тісному тандемі вони забезпечують три блокпости при в'їздах-виїздах з населеного пункту.

19 нових випадків Covid-19 попередньо виявили на Закарпатті. Медики провели аналізи 51 контактної особи Мукачівки, у яких підтвердили діагноз напередодні. Всі ці люди контактували із жінкою під час відвідування церкви. Від 23 березня вони перебувають у самоізоляції. Стан їхнього здоров'я під контролем лікарів. Для підтвердження аналізів, біоматеріали надішлють до Києва. Лікарі з'ясовують кількість контактних осіб. А на в'їзді в область запровадили температурний скринінг. 2 перевали закрили.

На Кіровоградщині підтвердили перші чотири випадки коронавірусу. Це троє жителів Кропивницького, ще один інфікований у Долинську. Усі, хто контактував із хворими зараз відправлені на карантин - це майже пів тисячі осіб.

На кордонах Дніпропетровської області облаштували більше двох десятків мобільних блок-постів. Тут перевіряють кожну автівку що виїжджає та в'їжджає на територію області.

Святослав Олійник, голова Дніпропетровської обласної ради:

На кожному пості знаходиться швидка допомога з засобами індивідуального діагностування і експрес-тестами. Значить, ми забезпечили, у разі якщо людина буде з симптомами, з підозрою, людина яка приїхала з-за кордону ці люди будуть зобовязані знаходитися у режимі карантині.

У Києві збільшили кількість патрулів. Правоохоронці стежать за дотриманням карантину в столиці. Зокрема, інспектують парки і сквери, де кияни масово влаштовують пікніки.

Жорсткіші карантинні правила на цьому тижні запровадили у Польщі. Зокрема, зобов'язали, направлених на самоізоляцію громадян за жодних обставин не залишати житло. І щокілька годин інформувати свого лікаря про місцеперебування. Втім, встановлених норм все ж дотримуються не всі.

Олександра Дудкіна, студентка:

С этой недели уже нельзя выходить на улицу без крайней необходимости. Есть даже штрафы. Есть даже первые оштрафованные люди. Они начинаются от 5 тысяч злотых. Очень сейчас много сейчас патрулей. на машинах, по громкоговорителю говорят что выходить из дома можно только в случае крайней необходимости.

Посилюють карантинні заходи й австрійські чиновники. Вперше після другої світової, країна проведе часткову мобілізацію військовослужбовців сил резерву - загалом три тисячі осіб.

Тетяна Рябушкіна, жителька Відня:

Было очень тепло на прошлых выходных. И народ весь вывалил на улицы. И было заведено около 160 административных дел. Т.е, тут существуют штрафы. За то, что ты гуляешь на детской площадке, по моему, около 2.5 тысяч евро. Кстати, здесь общественный транспорт работает - и трамваи, и метро.

Пандемія коронавірусу вже забрала життя близько 30 тисяч людей у світі. Більше половини з них у країнах Європи.