Лунный календарь стрижек на апрель 2020 [ Редактировать ]
В апреле 2020 года достаточно много благоприятных дней для стрижек и изменения прически. Однако будьте осторожны с выбором даты для такого события. Ведь неправильно подобранный день может навредить вашим волосам. Для того, чтобы волосы "отблагодарили" вас ростом и красотой, пользуйтесь лунным календарем стрижек.
- Благоприятные дни для стрижки в апреле 2020 года: 4, 6, 9-12, 16, 18-21, 23, 24, 26, 28 апреля.
- Благоприятные дни для окраски волос в апреле 2020 года: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11-13, 15, 18-21, 23, 24, 29 апреля.
- Благоприятные дни для маникюра, педикюра в апреле 2020 года: 1, 4, 5, 9-12, 14, 16, 17, 19, 22, 28 апреля.
1 апреля 2020
- В целом благоприятный день для стрижки и окрашивания волос
- Стричь волосы в этот день можно, однако будьте аккуратны в выборе прически, требующей укладки: из-за Луны в Раке волосы будут крайне непослушными. А вот окрашивание в натуральные оттенки поможет вам оттолкнуть от себя негативные эмоции.
2 апреля 2020
- Неблагоприятный день для стрижки
- От стрижки стоит отказаться - она отрицательно повлияет на ваше самочувствие. Лучше уделите внимание окрашиванию волос натуральными красителями - благосклонность со стороны начальства не заставит вас ждать.
3 апреля 2020
- Неблагоприятный день для стрижки
- Несмотря на то, что Луна во Льве придаст волосам пышность и густоту, стрижка в этот день может плохо повлиять на ваше настроение. Порадуйте себя окрашиванием натуральными красителями!
4 апреля
- Очень благоприятный день для стрижки и окрашивания волос
- Любое взаимодействие с волосами сегодня пройдет удачно, в особенности стрижка и окрашивание растительными красителями: первое поможет с сохранением здоровья и позитивного настроя, а второе - с принятием решений на уровне работы.
5 апреля
- Очень благоприятный день для стрижки и окрашивания волос
- В этот день стрижка и окрашивание волос натуральными красителями творят чудеса и помогут вам решить финансовые вопросы.
6 апреля
- Благоприятный день для стрижки
- Если вас начало подводить здоровье и интуиция, то сегодня самое время уделить внимание стрижке! А вот окрашивание лучше оставить на другой день.
7 апреля
- Неблагоприятный день для стрижки
- Если вы не хотите погрузиться в депрессию, то лучше всего запланировать стрижку на другой день. Зато незначительное изменение цвета волос поможет вам в решении поставленных задач.
8 апреля
- Неблагоприятный день для стрижки
- Стрижка в этот день может спровоцировать проблемы со здоровьем. А вот окрашивание волос в темный оттенок поможет избежать неприятностей.
9 апреля
- Неблагоприятный день для стрижки
- Стрижка в этот день может негативно сказаться на вашем здоровье, хотя Луна в Скорпионе может помочь тусклым и тонким волосам приобрести желаемую густоту и жесткость. Насчет окрашивания: стоит перейти на темный оттенок, так как это поможет достичь внутреннего спокойствия.
10 апреля
- В целом благоприятный день для стрижки и окрашивания волос
- Стричься сегодня следует только если вы в скором времени планируете кардинально изменить свои жизненные устои. Окрашивание возможно только в светлые или рыжие оттенки - это поможет наладить отношения с окружающими вас людьми.
11 апреля
- Благоприятный день для стрижки и окрашивания волос
- Постричься в этот день календаря - значит стать более харизматичным и воодушевленным. Также, если и планировать окрашивание, то лучше всего именно в тот цвет, который был у вас в самый удачный период жизни.
12 апреля
- Неблагоприятный день для стрижки
- Чтобы избежать проблем со здоровьем, стоит сказать стрижке твердое «нет». А вот окрашивание растительными красителями поможет привлечь нужных людей в ваш круг общения.
13 апреля
- Благоприятный день для стрижки
- Стрижка в этот день календаря поможет не только улучшить ваше эмоциональное состояние, но и оздоровит структуру ваших волос. От окрашивания лучше отказаться - весь позитивный настрой пропадет по щелчку пальца.
14 апреля
- Благоприятный день для стрижки и окрашивания волос
- Если вас мучают проблемы со здоровьем - уделите внимание стрижке волос. Также окрашивание волос в светлый оттенок привлечет людей, которые в будущем смогут вам помочь.
15 апреля
- В целом благоприятный день для для стрижки и окрашивания волос
- Новая прическа поможет вам стать значимее в своем окружении, однако не стоит сильно экспериментировать с длиной: в убывающую Луну волосы растут медленнее. А вот с окрашиванием Луна в Водолее разрешает поиграться - попробуйте перейти на яркий и необычный для вас цвет.
16 апреля
- Неблагоприятный день для стрижки
- В этот день календаря стоит отказаться от стрижки - она может стать главной причиной постоянных неудач. А вот окрашивание стоит доверить близким для вас людям - так в вашей жизни будет больше позитива.
17 апреля
- Благоприятный день для стрижки и окрашивания волос
- Новая прическа сможет одарить вас вдохновением и нескончаемой энергией. А если вы хотите стать успешнее на работе, то волосы стоит окрашивать в темный цвет натуральными красителями.
18 апреля
- Неблагоприятный день для стрижки и окрашивания волос
- Любое взаимодействие с волосами в этот день может негативно сказаться на вашем психическом и физическом состоянии.
19 апреля
- Неблагоприятный день для стрижки
- Если вы не желаете оказаться подвластны плохому настроению, от новой прически лучше всего отказаться. Порадуйте себя и окружающих покраской волос в натуральный оттенок растительными красителями!
20 апреля
- Благоприятный день для стрижки и окрашивания волос
- Если вам уже давно не удается стать успешнее среди вашего окружения, новая стрижка поможет это исправить с повышением харизмы и обаяния. Даже с окрашиванием можно сегодня смело экспериментировать - это поможет вам улучшить здоровье.
21 апреля
- Неблагоприятный день для стрижки
- От стрижки стоит отказаться - она не принесет ничего хорошего вашему психическому и физическому здоровью. Но незначительная смена цвета поможет вам наконец-то зафиксировать свое положение в обществе.
22 апреля
- Благоприятный день для стрижки
- В этот день календаря самое время покороче подстричь волосы, особенно если вы планируете перевернуть свою жизнь с ног на голову. От окрашивания лучше отказаться - могут возникнуть проблемы как материальные, так и социальные.
23 апреля
- Очень благоприятный день для стрижки и окрашивания волос
- В этот день позволено экспериментировать с волосами! Стрижка поможет наладить проблемы со здоровьем, а окрашивание натуральными красителями позитивно повлияет на материальное благополучие.
24 апреля
- Очень благоприятный день для стрижки и окрашивания волос
- Если вы давно хотите преувеличить свой доход, то новая прическа направит вашу материальную энергию в нужное русло. Смена цвета натуральными красителями также поможет вам добиться успеха на месте работы.
25 апреля
- Неблагоприятный день для стрижки
- Стрижка в этот день календаря может сорвать ваши планы, а соответственно и негативно повлиять на ваше эмоциональное состояние. Но покраска волос в естественный оттенок хорошо отразится на финансовой стабильности.
26 апреля
- Благоприятный день для стрижки и окрашивания волос
- Смена прически поможет вам найти вдохновение и поток энергии, а окрашивание в светлый оттенок натуральными красителями привлечет деловые связи.
27 апреля
- С 12:00 - благоприятный день для стрижки
- Если вас беспокоят проблемы со здоровьем и финансами, то вам стоит подстричься в этот день. А для окрашивания подберите другой календарный день, иначе ссор в вашем окружении не избежать.
28 апреля
- С 12:00 - Очень благоприятный день для стрижки и окрашивания волос
- Если вы подстрижетесь в этот день, то ваша интуиция обострится в разы. А вот окрашивание одарит вас уверенностью в себе и сексуальностью.
29 апреля
- Неблагоприятный день для стрижки и окрашивания волос
- В этот день любое воздействие на волосы может неблагоприятно сказаться на вашем состоянии.
30 апреля
- Благоприятный день для стрижки и окрашивания волос
- В последний день апреля стоит подстричь волосы, так как это поможет перестраховаться от неприятностей. Окрашивание волос в естественный оттенок также поможет оттолкнуть от себя негатив.
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