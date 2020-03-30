На Тернопільщині розгорнули намети для огляду хворих на COVID-19 [ Редактировать ]
На Тернопільщині біля районних лікарень надзвичайники розгорнули спеціальні намети. В них прийматимуть хворих на COVID-19. Ці тимчасові пункти обладнано обігрівом, забезпечено електроенергією та усім необхідним.
Все для того, щоб убезпечити медиків від контактування з носіями коронавірусу.
На сьогодні в області підтверджено діагноз у 60 осіб. Майже три десятки заражених - медичні працівники монастириської районної лікарні.
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