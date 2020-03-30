Чешский миллиардер Даниэль Кретинский, которому принадлежит энергетический холдинг EPH и активы по всей Европе, заявил, что заразился коронавирусом. Об этом сообщает Reuters.

О болезни Кретинского в понедельник, 30 марта, сообщили газеты Blesk и E15, входящие в принадлежащую ему медиагруппу. 44-летний миллиардер заявил, что тест на коронавирус дал положительный результат еще 12 марта и с тех пор он находится на карантине.

"У меня не было никаких симптомов, которые могли бы заставить меня понять, что я заражен; нет высокой температуры или кашля, просто легкая простуда", - рассказал Кретинский.

Медики обследовали 27 людей с которыми он контактировал, но их результаты были отрицательными. На утро понедельника, 30 марта, в Чешской Республике было 2 837 подтвержденных случаев коронавируса.

По оценкам Forbes, состояние Даниэля Кретинского составляет 3,4 млрд долларов. Основу его бизнес-империи составляет энергетический холдинг EPH, также он является крупнейшим акционером немецкого ритейлера Metro. Кретинский является совладельцем футбольного клуба Sparta (Прага).