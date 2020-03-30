Коронавирусом заболел один из богатейших людей Чехии [ Редактировать ]
Чешский миллиардер Даниэль Кретинский, которому принадлежит энергетический холдинг EPH и активы по всей Европе, заявил, что заразился коронавирусом. Об этом сообщает Reuters.
О болезни Кретинского в понедельник, 30 марта, сообщили газеты Blesk и E15, входящие в принадлежащую ему медиагруппу. 44-летний миллиардер заявил, что тест на коронавирус дал положительный результат еще 12 марта и с тех пор он находится на карантине.
"У меня не было никаких симптомов, которые могли бы заставить меня понять, что я заражен; нет высокой температуры или кашля, просто легкая простуда", - рассказал Кретинский.
Медики обследовали 27 людей с которыми он контактировал, но их результаты были отрицательными. На утро понедельника, 30 марта, в Чешской Республике было 2 837 подтвержденных случаев коронавируса.
По оценкам Forbes, состояние Даниэля Кретинского составляет 3,4 млрд долларов. Основу его бизнес-империи составляет энергетический холдинг EPH, также он является крупнейшим акционером немецкого ритейлера Metro. Кретинский является совладельцем футбольного клуба Sparta (Прага).
по теме
Чехия ужесточила меры карантина
Ограничения на свободное передвижение жителей теперь дополнился дополнительным пунктом
В Чехии ввели карантин из-за коронавируса
Карантин вступил в силу с полуночи 16 марта и продлится до 24 марта
Чехия объявила чрезвычайное положение из-за коронавируса
Чрезвычайные меры введены на 30 дней
Верховна Рада розглядатиме кадрові питання та боротьбу з коронавірусом
На порядку денному законопроєкти щодо забезпечення лікування хворих на коронавірус, криміналізації вивезення за кордон засобів захисту та зміни до держбюджету на цей рік