"Ощущение, что мы террористы": пассажиры рассказали о бунте в "Борисполе" [ Редактировать ]
В понедельник, 30 марта, один из пассажиров по имени Тарас, который был эвакуирован рейсом из Катара, рассказал, что происходит в "Борисполе" возле самолета. Об этом пишет "Страна".
Мы находимся в автобусе рядом с самолетом. С двух часов ночи мы здесь. Ждем пока измором или силой выгонят других пассажиров из самолета. Водитель сказал, что нас будут везти в отель "Козацкий". Здесь больше военных с оружием, чем граждан. Такое ощущение, что мы террористы, а не люди, которые прилетели на обсервацию. Под конвоем выводят каждого из самолета и проводят до автобуса.
"Они не имеют на это право, но им без разницы. Нас в Дохе заставляли подписать бумагу о обсервации. Говорили, если не подпишем, то не привезут в Украину. Мы не подписали, но прилетели и все продолжили здесь. Условия нечеловеческие, воду выпрашиваем, туалеты закрыты", - говорит Тарас.
Ощущение, что ты на чужбине. Неизвестно, когда это закончится. Думаю, что они силой всех запруд на обсервацию, а медиа скажут, что все согласились и довольные. Никаких переговоров нет, жесткий ультиматум. Просто захват граждан Украины и все".
Пассажир Ростислав, который также был в самолете, написал, что всех "отказников" насильно запихнули в автобус.
"Угрожали ультиматумами. Никто согласия не давал", - сказал Ростислав.
Напомним, в воскресенье, 29 марта, в аэропорт "Борисполь" прибыл авиарейс с эвакуированными из Вьетнама гражданами Украины. Они стали вырываться из здания аэропорта.
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