Сингапурские власти аннулировали гражданство человека, который нарушил меры карантина.

Об этом сообщает The Stairs Times.

По информации, 53-летний мужчина вернулся в страну после путешествия по Индонезии, после чего должен был пройти 14-дневную самоизоляцию, но вернулся обратно.

Известно, что Миграционная служба Сингапура отобрала у нарушителя паспорт и отправила дело на рассмотрение в Министерство здравоохранения.

Отмечается, что это стал первый случай в истории страны, когда у гражданина отобрали документы.

Кроме того, в Сингапуре зафиксированы 844 случая заражения коронавирусом, 3 случая закончились летальным исходом.

Ранее мы писали о том, что в Сингапуре введен высокий штраф за нарушение условий карантина. Первое нарушение чревато взысканием в 10 тыс. долларов.