Нарушил карантин – остался без паспорта: в Сингапуре ужесточена изоляция [ Редактировать ]
Сингапурские власти аннулировали гражданство человека, который нарушил меры карантина.
Об этом сообщает The Stairs Times.
По информации, 53-летний мужчина вернулся в страну после путешествия по Индонезии, после чего должен был пройти 14-дневную самоизоляцию, но вернулся обратно.
Известно, что Миграционная служба Сингапура отобрала у нарушителя паспорт и отправила дело на рассмотрение в Министерство здравоохранения.
Отмечается, что это стал первый случай в истории страны, когда у гражданина отобрали документы.
Кроме того, в Сингапуре зафиксированы 844 случая заражения коронавирусом, 3 случая закончились летальным исходом.
Ранее мы писали о том, что в Сингапуре введен высокий штраф за нарушение условий карантина. Первое нарушение чревато взысканием в 10 тыс. долларов.
по теме
Срок за личное пространство: в Сингапуре ужесточили каранти
Властями предусмотрено тюремное заключение до полугода
Штраф по цене автомобиля: Сингапур ужесточил правила карантина
Граждане и туристы обязаны пройти 14 дневную самоизоляцию
В Івано-Франківську натовп людей штурмував польський візовий центр
Півтисячі осіб вишикувалися в кілометрову чергу, щоб отримати візу - за їх словами, їм прийшли повідомлення, що свої паспорти вони можуть лише забрати до 20 березня
Полиция ужесточает ответственность за нарушение карантина
Полиция начнет без предупреждения штрафовать нарушителей.