Премьер-министр Израиля отправился на самоизоляцию [ Редактировать ]
Биньямина Нетаньяху поместили в карантин из-за обнаружения коронавируса у одного из его помощников.
Об этом сообщает Daily Sabah.
По их словам, Биньямин Нетаньяху прошел экспресс-тестирование и будет проходить самоизоляцию пока не придут результаты анализа и не будет получено разрешение от его врача и Минздрава Израиля.
Отмечается, что вместе с премьером в карантин поместили и всех его близких советников.
Отмечается, что коронавирусом в Израиле инфицированы более 4300 граждан, 15 погибли от заболевания.
Ранее мы писали о том, что Израиль привлек вооруженные силы к борьбе с коронавирусной инфекцией.
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