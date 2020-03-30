Биньямина Нетаньяху поместили в карантин из-за обнаружения коронавируса у одного из его помощников.

Об этом сообщает Daily Sabah.

По их словам, Биньямин Нетаньяху прошел экспресс-тестирование и будет проходить самоизоляцию пока не придут результаты анализа и не будет получено разрешение от его врача и Минздрава Израиля.

Отмечается, что вместе с премьером в карантин поместили и всех его близких советников.

Отмечается, что коронавирусом в Израиле инфицированы более 4300 граждан, 15 погибли от заболевания.

Ранее мы писали о том, что Израиль привлек вооруженные силы к борьбе с коронавирусной инфекцией.