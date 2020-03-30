Рада разблокировала работу судов на время карантина [ Редактировать ]
На внеочередном заседании Верховной Рады, которое проводится в связи с пандемией коронавируса, народные депутаты 274 голосами "за" поддержали законопроект №3276 о внесении изменений в "Переходные положения" Уголовного процессуального кодекса Украины.
Документ определяет особенности ведения судебных процессов, а также гарантирует права и свободы лиц в уголовном производстве на период карантина, установленного с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
Законопроект предусматривает, что судебные заседания продолжат в условиях карантина в Украине, но они будут происходить по видеосвязи в режиме видеоконференции.
Рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей будет проходить в онлайн-режиме, но только с согласия подозреваемого (обвиняемого).
Если в конкретном суде невозможно определить следственного судью для рассмотрения ходатайства, дело может быть передано в другой суд.
Если судья не может рассмотреть ходатайство об избрании или продлении меры пресечения - содержание под стражей, оно может быть передано на рассмотрение другому судье.
Участие защитника в судебном заседании на время карантина обеспечивается в соответствии с требованиями действующего Уголовного процессуального кодекса.
Исключение составляют только дела, которые рассматривает Высший антикоррупционный суд Украины.
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