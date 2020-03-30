Король Саудовской Аравии предложил оплатить лечение всем заболевшим коронавирусом [ Редактировать ]
Саудовская Аравия оплатит лечение всех, кто заражен коронавирусом в стране. Об этом заявил министр здравоохранения Тауфик Аль Рабиа, передает Reuters.
Счета за лечение оплатит из собственного кармана король Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд. Власти призывают людей с симптомами незамедлительно пройти тестирование.
"Мы все в одной лодке", - заявил глава Минздрава и добавил, что все мероприятия по сдерживанию эпидемии контролирует наследный принц Мухаммед бен Салман.
Фактического правителя королевства в последний раз видели на публике 3 марта, он присутствовал на заседании Кабинета министров. Его 84-летний отец, король Салман две недели назад обратился к нации и принимал участие во внеочередном виртуальном саммите лидеров G20, посвященному пандемии.
На отдельной пресс-конференции представитель министерства сельского хозяйства заявил, что Саудовская Аравия увеличивает закупки пшеницы и скота на фоне глобальных опасений по поводу возможного возникновения дефицита продовольствия. Королевство в следующем месяце закупит как минимум 1,2 млн. тонн пшеницы, увеличив свои стратегические запасы до 1 млн тонн.
В Саудовской Аравии зарегистрировано восемь смертей от коронавируса и 1 453 инфицированных, это самый высокий показатель среди шести арабских государств Персидского залива.
Королевство предприняло ряд шагов по сдерживанию коронавируса: приостановлены международные рейсы, закрыто большинство общественных мест и введен комендантский час.Введены ограничения на передвижения, въезд и выезд в Эр-Рияд, Мекку, Медину и Джидду строго ограничен.
В понедельник в Объединенных Арабских Эмиратах было зарегистрировано две смерти от коронавируса, в результате чего число летальных случаев возросло до пяти. В ОАЭ выявлено 611 инфицированных. До конца учебного года в стране введено дистанционное обучение.
Министерство здравоохранения Бахрейна зафиксировало четыре случая смерти и 500 случаев заражения.
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В ОАЭ со среды, 25 марта, приостановят все пассажирские и транзитные авиарейсы сроком на две недели. В шести стран Персидского залива зарегистрировано более 1 700 случаев заражения коронавирусом и четыре смерти. Саудовская Аравия имеет самый высокий показатель - 511 подтвержденных случаев.
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