У Львові людей масово тестують на коронавірус. Почали з водіїв міського транспорту, медиків та працівників соцслужб.

Які результати? І хто працював хворим - дізнавалася Христина Гашенко.

Львівська комунальна поліклініка № 2. Людей із підозрою на зараження коронавірусом перевіряють лікарі. Усі медики - у костюмах біологочного захисту.

Орися Богун, лікарка комунальної поліклініки №2, м. Львів:

Працюємо з ранку від 9 до 5 години. Тут залуечі. 3 бригади медиків які складаються або з лікаря або медсестри. І в тьох кабінетах проводимо мтестування на коронавірус.

Першими на інфікування перевіряють водіїв трамваїв і тролейбусів. Роблять забір крові. 10 хвилин і є результат.

- У вас відємний результат. - То що таке? - Усе добре. - Господи , я перелякалася. - Ні, усе добре.

Пані Оля ваш результат негативний. Будете здорові.

До обіду в поліклініці перевірили шістдесятьох трьох водії тролейбусів. Завтра ще вісімдесят чотири працівники громадського транспорту мають пройти обов'язкове тестування. У тролейбусному парку запевняють: засоби перевезення постійно миють, та й самі ж водії дотримуються правил карантину.

Ярослав Хород, працівник тролейбусного депо "Львівелектротранс":

Кожен тройбус при заїзді проходить дизенфецію і зранку тоже проходить дезенфекцю. Кожен водій має маску, захисні рукавиці і антисептик, щоб після користування грошима через деякий період часу він міг обробити руки антисебтиком.

Проте одного інфікованого водія таки виявили. Кермувальниці трамваю 50 років. Оскільки в неї не було жодних симптомів, її одразу відправили додому на самоізоляцію. Трамвай зняли з маршруту.

Коронавірус швидким тестом виявили і в пацієнтки однієї з міських лікарень, яка 5 днів тому поступила з пневмонією. Усіх медиків і хворих, які контактували з нею, вже обстежують. Їх ізолювали в приміщенні лікарні. Усі позитивні пезультати перевірять додатково. Також масово тестують жителів області. Першими людей, які повернулися з-за кордону, а також тих, хто контактував із хворими на коронавірус.