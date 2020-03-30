В американском городе Тампа, штат Флорида, полицейские арестовали пастора местной церкви, который проводил церковную службу вопреки карантинным ограничениям. Об этом сообщает Abc7news.

Во время интернет трансляции воскресной службы, в церкви было замечено множество людей, стоящих плечом к плечу. По этому поводу сотни американцев выразили свое возмущение в социальных сетях.

30 марта шериф округа Хиллсборо Чад Хронистер объявил об аресте пастора церкви Рональда Говарда-Брауна.

"Я принял решение запросить ордер на арест пастора местной церкви, который намеренно и неоднократно игнорировал приказы руководства США. Его безрассудное игнорирование человеческой жизни подвергает риску сотни людей во время его собраний и тысячи людей, которые могут взаимодействовать с ними", - заявил шериф.

Читайте также, сколько живет коронавирус на разных поверхностях.Также мы писали о том, как понять что у вас коронавирус. Кроме того помните, чтобы обезопасить себя, в первую очередь, придерживайтесь простых правил гигиены, которые помогут вам в профилактике заболевания.