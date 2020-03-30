В США арестовали священника за нарушение карантина [ Редактировать ]
В американском городе Тампа, штат Флорида, полицейские арестовали пастора местной церкви, который проводил церковную службу вопреки карантинным ограничениям. Об этом сообщает Abc7news.
Во время интернет трансляции воскресной службы, в церкви было замечено множество людей, стоящих плечом к плечу. По этому поводу сотни американцев выразили свое возмущение в социальных сетях.
30 марта шериф округа Хиллсборо Чад Хронистер объявил об аресте пастора церкви Рональда Говарда-Брауна.
"Я принял решение запросить ордер на арест пастора местной церкви, который намеренно и неоднократно игнорировал приказы руководства США. Его безрассудное игнорирование человеческой жизни подвергает риску сотни людей во время его собраний и тысячи людей, которые могут взаимодействовать с ними", - заявил шериф.
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