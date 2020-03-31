Через пандемію коронавірусу всі туристичні пам'ятки в Єгипті закриті для відвідування

На єгипетських пірамідах з'явилося послання - залишайтеся вдома. Ілюмінацію встановили за розпорядженням міністерства туризму.

Через пандемію коронавірусу всі туристичні пам'ятки в Єгипті закриті для відвідування, їх продезінфікували. У країні підтверджено понад шістсот випадків інфікування, сорок одна людина померла.

Уперше коронавірус підтвердили у туристів та членів екіпажу круїзного корабля, що йшов річкою Ніл. Нині в рамках карантину в Єгипті діє комендантська година

Халед Ель Анані, міністр туризму Єгипту: