"Залишайтеся вдома": єгипетські піраміди прикрасили посланням людям [ Редактировать ]
На єгипетських пірамідах з'явилося послання - залишайтеся вдома. Ілюмінацію встановили за розпорядженням міністерства туризму.
Через пандемію коронавірусу всі туристичні пам'ятки в Єгипті закриті для відвідування, їх продезінфікували. У країні підтверджено понад шістсот випадків інфікування, сорок одна людина померла.
Уперше коронавірус підтвердили у туристів та членів екіпажу круїзного корабля, що йшов річкою Ніл. Нині в рамках карантину в Єгипті діє комендантська година
Халед Ель Анані, міністр туризму Єгипту:
Ми зробили написи арабською та англійською, щоб донести послання всьому світові. Вірус загрожує не лише Єгипту, а й іншим країнам. Це жест солідарності з тими державами, де епідемія стала масштабною, а також подяка медикам. Тож залишайтеся вдома, будьте здорові і бережіть себе.
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