Таке заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

Росія намагається використати пандемію коронавірусу, щоб позбутися санкцій. Таке заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, насправді РФ перешкоджає боротьбі з пандемією на окупованій території. Зокрема, блокує доступ туди моніторингових місій ОБСЄ, ООН, та Міжнародного Червоного Хреста.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України: