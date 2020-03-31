Росія використовує пандемію, щоб позбутися санкцій - Кулеба [ Редактировать ]
Росія намагається використати пандемію коронавірусу, щоб позбутися санкцій. Таке заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
За його словами, насправді РФ перешкоджає боротьбі з пандемією на окупованій території. Зокрема, блокує доступ туди моніторингових місій ОБСЄ, ООН, та Міжнародного Червоного Хреста.
Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:
Ми повністю поділяємо необхідність з гуманітарних питань. Не мають нічого спільного ані з коронавірусом, ані перед гуманітарними викликами, перед якими ми стоїмо.
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