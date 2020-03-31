Самбадром у Ріо-де-Жанейро перетворили на притулок для безхатьків [ Редактировать ]
На час карантину відомий на весь світ самбадром у Ріо-де-Жанейро перетворили на притулок для безхатьків. Ще кілька тижнів тому тут вітали гостей та учасників щорічного карнавалу.
Нині у приміщеннях під трибунами розмістили чотириста ліжок. Також встановили додаткові душові кабіни, туалети, є і зона для розваг.
Облаштовувати притулок закінчили цими вихідними, відсьогодні уже прийматимуть людей. У пріоритеті вагітні та жінки з дітьми. У Бразилії наразі понад чотири тисячі інфікованих коронавірусом, 136 осіб померли
Жуселія Фрейташ, представниця міськради:
Ми підготували рекомендації в ігровій формі - пояснюємо, чому гігієна важлива, як мити руки і навіщо потрібен чистий одяг. Нове вбрання видадуть усім прибулим. Також ми годуємо людей, адже достатнє харчування зміцнює імунітет і робить організм менш вразливим до хвороби.
по теме
Невеличкий грип: президент Бразилії хоче скасувати коронавірусний карантин
Нині в Бразилії понад дві тисячі інфікованих, 46 хворих померли. Карантин запровадила влада Ріо-де-Жанейро та провінції Сан-Паулу
Пів сотні хворих та блокпости на дорогах: Кам'янку відправили на самоізоляцію
У Кам'янці на Черкащині зафіксовано 28 випадків захворювання на COVID-19 - це найбільший показник по області. На всіх виїздах - блокпости. Рух дозволений лише вдень, в усіх без винятків - міряють температуру. Водії такі заходи безпеки підтримують
В Італії зафіксували різке зниження кількості інфікувань коронавірусом
В Італії повідомляють, що кількість нових випадків COVID-19 різко зменшилася, водночас карантин продовжили до 12 квітня. Аналогічну тенденцію помітили і в Іспанії
Франція організовує польові шпиталі для хворих на коронавірус
Майже восьми тисяч вилікувалися. Місць у лікарнях бракує. На сході країни організовують польові шпиталі, військові допомагають евакуювати пацієнтів із переповнених медзакладів
Полякам заборонили виходити з дому
У Польщі запровадили суворіші карантинні правила. Зокрема, зобов'язали громадян, що перебувають на самоізоляції - за жодних обставин не залишати житло