На час карантину відомий на весь світ самбадром у Ріо-де-Жанейро перетворили на притулок для безхатьків. Ще кілька тижнів тому тут вітали гостей та учасників щорічного карнавалу.

Нині у приміщеннях під трибунами розмістили чотириста ліжок. Також встановили додаткові душові кабіни, туалети, є і зона для розваг.

Облаштовувати притулок закінчили цими вихідними, відсьогодні уже прийматимуть людей. У пріоритеті вагітні та жінки з дітьми. У Бразилії наразі понад чотири тисячі інфікованих коронавірусом, 136 осіб померли

Жуселія Фрейташ, представниця міськради: