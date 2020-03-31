Пів сотні хворих та блокпости на дорогах: Кам'янку відправили на самоізоляцію [ Редактировать ]
Півсотні хворих та ціле місто на самоізоляції на Черкащині. Більшість випадків інфікування - у 12-тисячній Кам'янці. В'їзди та виїзди з райцентру там перекриті, встановлені блокпости. Рух транспорту дозволений лише вдень, а кожному подорожньому вимірюють температуру.
У Кам'янці на Черкащині зафіксовано 28 випадків захворювання на COVID-19 - це найбільший показник по області. На всіх виїздах - блокпости. Рух дозволений лише вдень, в усіх без винятків - міряють температуру. Водії такі заходи безпеки підтримують.
На блокпосту також роздають інформаційні листівки з порадами, як вберегтись від інфекції. У разі ж виявлення людей із симптомами, схожими на зараження коронавірусом, медпрацівник фіксує їхні особисті дані.
Ірина Гирич, медична сестра Кам'янського центру ПМСД:
Хто контактуючий питали, контактували, не контактували - записуємо в журнал і повідомляємо сімейного лікаря.
Тільки за вихідні на Черкащині виявили майже пів сотні випадків зараження COVID-19. Серед цих людей шестеро медпрацівників. П'ять медиків інфікувалися у Кам'янці, ще одна медсестра в третій міській лікарні Черкас. Тому жителів наполегливо просять, обмежити відвідування медичних закладів, а за перших симптомів телефонувати сімейному лікарю.
Роман Боднар, голова Черкаської ОДА:
Медик задає відповідні питання, щоб з'ясувати хоча б віддалено, як людина себе почуває, чи є якась симптоматика. Якщо у людини температура в нормі, якщо хвороба стосується інших органів, яка не пов'язана з коронавірусом, то лікар сам приймає рішення - чи він контактує з цим хворим, чи ні.
Аби хоч якось запобігти поширенню вірусу, в Черкасах рятувальники почали обробляти вулиці та місця загального користування розчином хлору.
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