Принц Гаррі та Меган Маркл попрощалися з прихильниками [ Редактировать ]
Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл попрощалися з прихильниками - з квітня вони складають обов'язки членів британської королівської родини.
Пара залишила останнє повідомлення на офіційній сторінці герцогів Сассекських в Інстаграмі. Подякували фанам, побажали берегти одне одного на тлі пандемії коронавірусу і пообіцяли незабаром повернутися.
Гаррі та Меган планують створити власну благодійну організацію. Меган також повертається до акторської кар'єри. Вже відомо, що вона озвучить фільм студії Дісней.
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