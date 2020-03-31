Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл попрощалися з прихильниками - з квітня вони складають обов'язки членів британської королівської родини.

Пара залишила останнє повідомлення на офіційній сторінці герцогів Сассекських в Інстаграмі. Подякували фанам, побажали берегти одне одного на тлі пандемії коронавірусу і пообіцяли незабаром повернутися.

Гаррі та Меган планують створити власну благодійну організацію. Меган також повертається до акторської кар'єри. Вже відомо, що вона озвучить фільм студії Дісней.