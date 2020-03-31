Штрафи за шашлики та відпочинок у парках: українців каратимуть гривнею за порушення карантину [ Редактировать ]
Штраф за шашлики. Киян каратимуть за недотримання вимог карантину. Розмір штрафів від 17 до 34 тисяч гривень. Такі заходи мають намір запровадити і в решті регіонів України. А подекуди порушників уже притягають до адмінвідповідальності. Подробиці - далі.
В Одесі цілими родинами люди відпочивають у парках, смажать шашлики, а ще засмагають на пляжах. Правоохоронці при цьому скаржаться, що люди не реагують на їхні зауваження чи тікають від поліції. Відтак, в Одеській мерії розглядають можливість перейти від роз'яснень до штрафів.
Олена Якименко, директор департаменту охорони здоров'я Одеської міськради:
Все гуляют, общаются, да? Потом они все заболеют, поедут в инфекционную больницу. А потом врачи должны что: жизни лишаться из-за этого? Поэтому я убедительно прошу пересмотреть отношение жителей уважительно относиться и к врачам, и к своему здоровью.
А от на Закарпатті поліцейські уже склали чимало адміністративних протоколів щодо порушення карантинних вимог. Штрафують тих, хто не дотримується самоізоляції. Таких жителів в області близько 12 тисяч. Переважно ті, хто повернувся з-за кордону.
Роман Ус, заступник керівника ГУНП у Закарпатській області:
Близько 340 звернень по різним фактам порушень карантинних вимог, складено 27 адміністративних протоколів, якщо люди порушують адміністративне законодавство, то штрафи не малі. Починаючи від 17 тисяч і вище, це так щоб всі розуміли. Це лише тільки до громадян, якщо порушують посадові особи то штрафи починаються від 34 тисяч.
Нагадаю, закон про протидію коронавірусу президент підписав ще 18 березня. Документ передбачає, зокрема, доповнення Кодексу України про адміністративні порушення статтею 44-3. Згідно з нею, порушників правил карантину штрафуватимуть: громадянам доведеться заплатити від 17 до 34 тисяч гривень. А от посадовцям - від 34 до 170 тисяч гривень.
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