Заявление партии

"Оппозиционная платформа - За жизнь" обратится в КСУ, чтобы остановить распродажу украинской земли.

Зе-власть в союзе с Порошенко и "Голосом" предали украинский народ. Вопреки воле украинских граждан эти беспринципные торгаши открыли распродажу украинской земли! Мародеров из старой и новой власти не остановила ни эпидемия, ни бедственное положение украинских семей, ни катастрофа отечественной экономики. Политические аферисты воспользовались тяжелейшей ситуацией, в которой оказалась Украина, чтобы выполнить приказ своих иностранных покровителей. Они отобрали у украинского народа его главное национальное богатство – землю.

Стало совершенно очевидно, нынешняя власть - полный политический банкрот. Президент и его кнопкодавы оказались не в состоянии выполнить ни одно из своих предвыборных обещаний: восстановить мир, обеспечить развитие экономики, улучшить жизнь граждан. Бездарная и безответственная Зе-команда окончательно разорила страну. Вместо того чтобы помочь людям и поддержать экономику в период эпидемии, они еще раз обманули своих избирателей.

Монобольшинства в парламенте больше нет - фракция "слуг" больше не способна самостоятельно принимать законы, президент Зеленский больше не контролирует всех, кого привёл в Верховную Раду. Вступив в сговор с осколками режима Порошенко, наплевав на Конституцию и законы Украины, они обменяли украинскую землю на очередную кредитную подачку от МВФ.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" заявляет, что голосование за законопроект о продаже земли прошло с массовыми нарушениями норм закона и Конституции. Это решение принято без консультаций с народом Украины и вопреки воле большинства украинских граждан, позиции местных советов и требованиям украинских аграриев.

Своим категорическим отказом выносить вопрос продажи земли на референдум власть нарушила статью 5 Конституции Украины. Под сомнение поставлен конституционный статус Украины, украинского народа - носителя суверенитета и единственного источника власти.

У нас нет никакой надежды, что Владимир Зеленский понимает глубину кризиса, на который обрекает страну принятие закона о продаже земли. Ждать вето президента бесполезно.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" оспорит принятие Закона, открывающего продажу земли, в Конституционном Суде. После этого решения Зе-большинства мы будем добиваться проведения общенационального референдума не только по поводу свободной продажи земли, но и о доверии этой власти. Команда Zе превратилась в команду Zero.

Всеми законными методами мы будем защищать украинскую землю, украинскую Конституцию, украинский народ!