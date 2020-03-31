Цены на бензин марки А-95 на украинских заправках могут снизиться еще на 3-5 гривен за литр. Чтобы обсудить нюансы ценообразования, Антимонопольный комитет сегодня, 31 марта, проведет встречи с руководителями крупнейших АЗС страны, сообщает пресс-служба АМКУ.

Антимонопольный комитет планирует обсудить снижение цен с руководителями сетей АЗС, работающих под брендами WOG, OKKO, Ukrnafta, Socar и UPG.

"Цель встреч - получить объяснения по ценообразованию на нефтепродукты и соответствия стоимости, указанной на стелах автозаправок, тем изменениям, которые претерпел рынок в последние месяцы: падение цен на нефть и крупный опт, колебания курса гривны и т.д", - сообщили в АМКУ.

10 марта 2020 года АМКУ предупредил владельцев сетей АЗС о пристальном внимании к ценам на бензин, поскольку в начале марта произошел обвал цен на сырую нефть на мировом рынке и это должно сказаться на производных товарах.

Антимонопольный комитет констатирует, что продолжается снижение цен на бензин на автозаправках, но вместе с тем данные от аналитических агентств указывают на "имеющийся потенциал к еще большему снижению цены". Например, для бензина марки А-95 оправданным может быть снижение цены еще на 3-5 гривен.