Стоимость нефти Brent на мировых биржах 30 марта упала до 22,58 доллара за баррель (-65% за год), а ​цена нефти WTI - до 19,92 доллара за баррель. Это самые низкие цены с ноября 2002 года, пишет Reuters.

Аналитики считают, что цена на "черное золото" сейчас настолько низка, что многим нефтяным компаниям становится невыгодно продолжать работу, тем более, что их складские мощности почти заполнены.

Мировые цены на нефть начали падать после того, как Россия и ОПЕК 6 марта не смогли договориться об ограничениях на добычу. Снижению котировок способствует и коронавирус. Из-за повсеместного карантина люди все меньше путешествуют и покупают бензин, а массовая остановка производств снижает потребление энергоносителей.

На падение нефтяных котировок болезненно реагируют мировые рынки. Снижение индексов показывают почти все биржи, падают курсы валют всех стран, которые зависят от экспорта нефти. В то же время дорожает американский доллар, несмотря на стремительное распространение в США коронавируса и вероятность начала экономической рецессии.

Также стремительно растут котировки золота, которое традиционно считается "тихой гаванью", чтобы пересидеть спады мировой экономики и кризисы на финансовых рынках.

Аналитики JPMorgan прогнозируют, что мировая экономика в первой половине 2020 года может сократиться на 10,5%.