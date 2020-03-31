В селе Нырков Тернопольской области вандалы изуродовали памятник советскому солдату. Теперь их разыскивают за надругательство над могилой или трупом, сообщает областная полиция.

Сообщение о преступлении правоохранители получили 30 марта и выехали в село Нырков. Там они зафиксировали, что у памятника неизвестному солдату Второй мировой войны отбита голова и часть руки. Обломки бетонной конструкции валялись рядом.

Оперативники начали опрашивать местных жителей, однако те заявили, что ничего не знают и не видели, поскольку придерживаются карантина и почти не выходят из домов. Удалось выяснить, что еще 25 марта монумент был в порядке.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 297 Уголовного кодекса Украины - "Надругательство над могилой, другим местом погребения или телом усопшего". Вандалам светит от трех до пяти лет лишения свободы.