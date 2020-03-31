На первых парах эпидемии, в СМИ и в социальных сетях все обсуждали возможный продуктовый дефицит и, конечно же, недостачу средств индивидуальной защиты в аптеках. Но, позже оказалось, что недостачу масок остро испытывают даже в медицинских учреждениях!

Только за последние сутки коронавирусом заразились четыре врача. Всего COVID-19 зафиксировали у двадцати четырех специалистов. И это только в Тернопольской области. В соседней, Ивано-Франковской области, инфицированы два врача. А на Запорожье коронавирус обнаружили у полицейского.

Почему болезнь так часто фиксируют именно у врачей и правоохранителей? Они чаще остальных контактируют с возможными больными, да и средств защиты не хватает. Если в столице они в недостаточном количестве, но все же есть, то в регионах с этим настоящая беда. Часто даже банальными масками и перчатками медицинские учреждение обеспечивают волонтеры.

Почему начался "коронавирусный" дефицит? И чего больше всего не хватает?

Ранее мы уже писали о влиянии пандемии на мировую экономику и, в частности, на украинскую. Но, люди по всей планете понемногу начинают привыкать к новой реальности. Ведь коронавирус влияет на весь мир, и число тех, кто заразился, растет с каждым днем почти во всех странах, кроме Китая, где власти уже заявили об окончании пандемии. И именно распространение вируса и играет ключевую роль в дефиците ПЦР-тестов, аппаратов искусственной вентиляции легких, вплоть даже до элементарных средств защиты. Чтобы приобрести что-то из перечисленного, страны становятся в самую настоящую очередь.

Кстати, стоит отметить, что наша страна обеспечена всем необходимым не хуже той же Италии. К примеру, в Украине сейчас 3600 аппаратов искусственной вентиляции легких, в Италии, до начала пандемии, их было 5 тысяч. Да, это число больше, но и населения там тоже больше. Если перевести в соотношение, то в Украине сейчас 8,6 аппаратов на 100 тысяч жителей, в Италии же 8,3 аппарата ИВЛ.

Чуть лучше ситуация в Британии. Во всем объединенном королевстве больше восьми тысяч таких аппаратов. Лидер - Германия. Там таких устройств 25 тысяч - и это лучший показатель в Европе. Но даже этого количества в стране считают недостаточным и хотят закупить еще 10 тысяч. Но аппаратов для всех желающих не хватает, поэтому каждый справляется, как может.

А хватит ли аппаратов ИВЛ в Украине?

Если пандемия будет проходить с такой же тенденцией, как сейчас, тогда хватит. Да, количество заболевших растет, но не так быстро как в Италии, или Испании. К тому же, большинство инфицированных COVID-19 не в критическом состоянии, а значит, аппараты искусственной вентиляции легких им не понадобятся. Также власть сейчас увеличивает количество койко-мест в больницах. Для этого расширяют и перепрофилируют отделения.

"Сначала у нас было 51 заведение, сейчас их уже более 150. Количество аппаратов ИВЛ увеличивается каждый день. Есть спонсоры, меценаты, есть закупки за средства местных бюджетов. Продолжаются закупки за счет центрального бюджета. То есть эта цифра увеличивается. В общей сложности у нас есть 5581 койка интенсивной терапии в учреждениях здравоохранения. Идеальный вариант и потребность, на которую мы рассчитываем, чтобы на одну койку интенсивной терапии был один аппарат искусственной вентиляции легких", - говорит Сергей Дубров, президент ассоциации анестезиологов Украины.

В дефиците даже маски с перчатками

И речь сейчас не об украинских аптеках, где антисептиков, перчаток и масок днем с огнем не отыскать. Дефицит элементарных средств личной защиты сейчас даже в больницах. И дело не только в специальных антибактериальных костюмах, хотя их тоже не хватает, а даже банальных масках и антисептиках.

"Если говорить о медучреждениях первой линии, там плюс минус удовлетворительно. Если говорить о второй, третьей линии, то действительно средств индивидуальной защиты пока не хватает. Очень важно иметь достаточное их количество, если мы хотим уберечь наших медработников, наш персонал, наших медицинских сестер, то они должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты", - говорит Сергей Дубров, президент ассоциации анестезиологов Украины.

Ключевой элемент защиты - антибактериальный костюм. Главные требования к такой защите - они должны полностью закрывать тело врача вплоть до ступней и ладошек. Но! Из-за глобального спроса на такие средства защиты, их попросту не хватает. Часто, в украинские больницы поступает и бракованная спецодежда.



Фото: Evgeny Komarovsky/Facebook

Кстати, кроме "герметичности" швов, есть еще одна проблема. На фото, к примеру, не антибактериальный костюм. И говорить, что эта "одежда" способна защитить врача - довольно сомнительно.

Специальные костюмы в Украине ищут все: начиная от власти, которая постоянно делает закупки, но, повторюсь, из-за огромного спроса поставки постоянно сокращают и товар прилетает "порциями", заканчивая волонтерами. Правда, во втором случае все намного проще. Люди в буквальном смысле "вылавливают" спецодежду в сети.

"Сейчас у нас в фонде таких костюмов 7 штук. Это то, что нам прислали благотворители, которые вылавливают их единицами по всей стране у кого они были. Сейчас все наши коллеги их ищут. На нужды скорой помощи Запорожской области, если карантин будет длиться около 2 месяцев, нужно 36 000 одноразовых защитных костюмов. В больницах защитные костюмы на балансе до 10 штук. Я не знаю ни одной больницы, которая имеет защитные костюмы ну хотя бы 100 штук ", - говорит Ирина Кошкина, исполнительный директор благотворительного фонда "Свои".

В начале апреля в фонде ждут большую поставку костюмов - чуть больше двух тысяч. Закупки средств индивидуальной защиты проводит и государство. Да, покрыть недостачу сразу не получится, но и получить все необходимое сразу - тоже невозможно, ведь спрос на костюмы, респираторы, маски - огромный и глобальный. Поэтому каждому украинцу стоит понимать, что правила карантина существуют не только для личной безопасности, но и для людей вокруг. В том числе, и врачей. Пожалуй, настоящих героев нашего времени. И спасти рядового врача может каждый из нас.