Евакуйовані українці втекли з місця обсервації в готелі "Козацький" [ Редактировать ]
Кілька українців утекли з місця обсервації в готелі "Козацький" у центрі столиці.
Наразі правоохоронці разом з прикордонниками уточнюють списки, аби встановити кількість утікачів. Самовільно покинула місце обсервації і частина туристів із Індонезії, яких раніше розмістити в готелі "Пуща" під Києвом. За недотримання умов спостереження на порушників чекає адміністративна відповідальність.
Напередодні ми вже розповідали про неналежні умови у "Козацькому", куди завезли частину людей на безкоштовну обсервацію. Говорили й про обсервацію за чималі гроші - 380 євро - в готелі "Пуща".
Нагадаю також, що лише протягом одного дня минулого тижня, 27 березня, в Україну повернулися понад 37 тисяч громадян - це офіційні дані Державної Прикордонної служби. Чи всі з них опинилися в обсервації так само, як громадяни з "Козацького" або Пущі Водиці - питання відкрите.
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