Сполучені Штати продовжили антиросійські санкції за кібератаки. Про це повідомила прес-служба Білого дому. Відповідний указ ще у 2015 підписав тодішній президент Барак Обама.

Відтак, міністерство фінансів має право блокувати активи причетних до злочинів осіб, як усередині США, так і за їх межами. На підставі цього рішення санкції запровадили проти Федеральної служби безпеки РФ і колишнього Головного розвідуправління Міноборони Федерації.