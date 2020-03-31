Сполучені Штати продовжили антиросійські санкції за кібератаки [ Редактировать ]
Сполучені Штати продовжили антиросійські санкції за кібератаки. Про це повідомила прес-служба Білого дому. Відповідний указ ще у 2015 підписав тодішній президент Барак Обама.
Відтак, міністерство фінансів має право блокувати активи причетних до злочинів осіб, як усередині США, так і за їх межами. На підставі цього рішення санкції запровадили проти Федеральної служби безпеки РФ і колишнього Головного розвідуправління Міноборони Федерації.
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