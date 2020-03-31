В Украине разрешили работу продуктовых рынков во время карантина [ Редактировать ]
Министерство здравоохранения позволило работу продуктовых рынков в период карантина при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий.
Об этом говорится в постановлении №5 главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко от 30 марта.
Согласно документу, смогут работать только те рынки, которые имеют зарегистрированного оператора рынка пищевых продуктов.
Количество посетителей рынка унормировано из расчета 1 человек на 20 кв. м, а расстояние между покупателями в очереди должно составлять не менее 1,5 м.
Для рынков выходного дня расстояние между местами торговли должно составлять не менее 3 м.
Также отмечается, что все продавцы и покупатели должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты.
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