В Украине разрешили работу продуктовых рынков во время карантина/Фото: your-happy-life.com

Министерство здравоохранения позволило работу продуктовых рынков в период карантина при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий.

Об этом говорится в постановлении №5 главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко от 30 марта.

Согласно документу, смогут работать только те рынки, которые имеют зарегистрированного оператора рынка пищевых продуктов.

Количество посетителей рынка унормировано из расчета 1 человек на 20 кв. м, а расстояние между покупателями в очереди должно составлять не менее 1,5 м.

Для рынков выходного дня расстояние между местами торговли должно составлять не менее 3 м.

Также отмечается, что все продавцы и покупатели должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Ранее мы писали о том, что в Украине ввели коронавирусный карантин.

Также читайте о том, что крупы в супермаркетах подешевеют.