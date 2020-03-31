В Грузии до конца карантина ввели "сухой закон" [ Редактировать ]
В Грузии до окончания чрезвычайного положения, который действует до 21 апреля, введен тотальный запрет на продажу алкоголя. Об этом сообщает "Интерфакс".
"На время чрезвычайного положения запрещается функционирование объектов реализации спиртных напитков и пива, а также вина и других алкогольных напитков", - говорится в постановлении Кабинета министров.
Ресторанам и другим заведениям общепита разрешено работать только на доставку продуктов, заходить в них клиенты не должны даже для оплаты.
С 31 марта по 21 апреля в Грузии введен всеобщий карантин: запрещено выходить из дома без уважительной причины и без документов, с 21:00 до 6:00 действует комендантский час, запрещено собираться в компании больше чем по трое, прекращена деятельность всех торговых объектов за исключением продуктовых магазинов, аптек и банков.
В стране подтверждено более 110 заражений коронавирусом, 21 человек выздоровел.
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Власти опасаются, что распитие спиртного в период самоизоляции из-за эпидемии коронавируса приведет к вспышке домашнего насилия, изнасилований и пьяных убийств.
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Чтобы сдержать распространение коронавируса, в Грузии до 21 апреля объявлено чрезвычайное положение. В стране с населением 3,7 миллиона человек подтверждено 54 случая заражения.
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