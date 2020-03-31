В Грузии до окончания чрезвычайного положения, который действует до 21 апреля, введен тотальный запрет на продажу алкоголя. Об этом сообщает "Интерфакс".

"На время чрезвычайного положения запрещается функционирование объектов реализации спиртных напитков и пива, а также вина и других алкогольных напитков", - говорится в постановлении Кабинета министров.

Ресторанам и другим заведениям общепита разрешено работать только на доставку продуктов, заходить в них клиенты не должны даже для оплаты.

С 31 марта по 21 апреля в Грузии введен всеобщий карантин: запрещено выходить из дома без уважительной причины и без документов, с 21:00 до 6:00 действует комендантский час, запрещено собираться в компании больше чем по трое, прекращена деятельность всех торговых объектов за исключением продуктовых магазинов, аптек и банков.

В стране подтверждено более 110 заражений коронавирусом, 21 человек выздоровел.