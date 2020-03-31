Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Бойко заявил, что единственным шансом для спасения страны является остановка политики кредитов и распродажи, которую проводит действующая власть.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

Эпидемия ширится, мирный процесс приостановлен, экономический кризис на пороге - перед страной стоят сложнейшие вызовы, однако ответов на них власть не имеет, не знает, что и как необходимо делать в первую очередь. Сами же, словно грабители, ночью принимают решение о продаже земли, чтобы получить "кость" со стола МВФ и протянуть еще некоторое время.

"Ситуация в Украине ухудшается каждый день. На востоке страны до сих пор раздаются выстрелы. Миллионы украинских граждан уже потеряли дома из-за войны. Из-за хаотичных действий власти столько же в ближайшее время потеряют работу. Украинцы снова стоят на пороге затяжного кризиса. Несмотря на то, что времени на подготовку к эпидемии было достаточно, страна остается беззащитной. Не хватает тестов и масок, больницы не готовы принимать пациентов, нет нужного медоборудования. Медреформа, благодаря который мы оказались бессильны перед пандемией, - все еще не отменена", - отметил политик.

Также, по словам Бойко, всем уже совершенно ясно, что "Зе-команда" завела страну в штопор.

"Уже понятно, что власть самостоятельно не способна предотвратить катастрофу. Оказалось, что новые лица - это не профессия. У них нет кадров, нет плана действий. Это стало понятно и на примере областей, когда президент уговорил крупные корпорации заняться ситуацией на местах. Возникают конфликты между госадминистрациями и мэрами. Правительство только подливает масла в огонь, пытаясь обрезать финансирование для регионов. А всю тяжесть кризиса и эпидемии власть переложила на плечи бизнеса, местных громад и простых людей", - подчеркнул народный депутат.

Бойко акцентировал, что у партии ОПЗЖ есть четкое видение, как нужно действовать в нынешних сложнейших условиях.

"Мы разработали и предложили власти Мирный и Антикризисный планы - где четко прописано, как остановить войну и эпидемию, защитить людей и спасти экономику. Мы знаем, как принести мир, укрепить украинскую экономику, развивать медицину, обеспечить социальную защиту, помочь малому и среднему бизнесу, поддержать аграриев и национального производителя", - отметил сопредседатель фракции ОПЗЖ.

"Только реализовав наш Антикризисный план можно предотвратить национальную катастрофу. И начинать его выполнять нужно уже сейчас, иначе - крах и полное обнищание людей. Мы, как политическая сила, готовы взять на себя ответственность за судьбу страны. И призываем каждого украинского политика, госслужащего поддержать наши усилия. Осознать уровень своей ответственности и работать профессионально", - подчеркнул Юрий Бойко.