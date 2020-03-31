Через закон про ринок землі тисячі українців можуть лишитися без права на земельні наділи - Віктор Медведчук [ Редактировать ]
Через закон про ринок землі тисячі українців можуть лишитися без права на паї. Так вважають в "Опозиційній платформі - за життя". Хто не отримає свої ділянки? Дивіться - у матеріалі моїх колег .
Домовлятися про реструктурізацію, а не виконувати забаганки Міжнародного валютного фонду: Про це заявив голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя", Віктор Медведчук, під час спілкування з журналістами Інтеру, "112", "Н'юзвана" та "Зіку". На думку політика парламентарі не тільки заганяють країну у ще глибшу боргову прірву, а й унеможливлюють одерження українцями гарантованих держвою, бесплатних гектарів.
Віктор Медведчук, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя":
Те, кто голосовали должны нести ответственность. Если мы за что то голосуем - мы несем ответственность, так и они должны нести ответственность по поводу вот этого разграбления, которое они узаконили. Они говорят с позиции освободителей. Они говорят с позиции того, что мы вот сделали людям. И эти люди, кстати, нужно сказать, что это часть людей, их всего чуть больше 6 миллионов, могут распоряжаться этой землей. А как же, я задаю вопрос, и мы неоднократно об этом говорили, в том числе и ваши средства массовой информации, дисскутировали и вели беседу с теми, кто не получил землю!? А сегодня в государственной коммунальной собственности находится более 10 миллионов гектаров земли. А по земельному кодексу, который был принят в 2001 году и я имел честь руководить принятием этого земельного кодекса, - предусмотрены такие нормы, как обеспечение каждого гражданина, бесплатно: и землей для ведения домашнего хозяйства, и землей по паю, о которой мы говорим. И землей для дачного и жилищного строительства. В том числе, и для строительства гаражей. Это все, а именно 6 категорий земель, каждый гражданин может получить 6 участков бесплатно. Воспользовались люди этим правом? Нет. Могут воспользоваться? Могут. Но после введения рынка земли, который именуется распродажей и разворовыванием земли, - у них такой возможности уже не будет. Бесплатно уже вряд ли кто-то чего то получит. Только будут покупать.
Також політик зауважив - монобільшість вчорашніми голосуваннями довела свою неспроможність працювати консалідовано. Тож політсилі довелося для цього домовлятися із власними опонентами.
Віктор Медведчук, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя":
Вчера ни одно решение, я подчеркиваю, - ни одно решение, - а таких решений было принято, или не принято, но голосования происходили многократно, - не было достигнута в результате того, чтобы в "Слуге народа" голосовало 226. И да, закон о рынке земли проголосовало только 209 человек. И это показывает, что сегодня в этой фракции идут процессы, которые не добавляют ей единства. И вопрос того, почему за землю голосовало, или точнее, не поддерживало около 40 депутатов, конечно, может быть, отнесем как на обьективные так и субьективные причины, - но я считаю, что "Оппозиционная платформа - За жизнь", которая была в активной фазе борьбы начиная с октября месяца 2019 года, против этого закона, который внедрял, а уже после голосования будет внедрять разграбление украинской земли, т.е, разграбления и действия, преступные действия, направленные против интересов наших граждан, - повлияло в том числе и на депутатов фракции "Слуги народа", которые понимают свою ответственность за принятое решение. По этому, когда мы говорим сейчас, по поводу ситуации ответственности, той же фракции "Слуга Народа", по поводу власти Зеленского и его команды, мы должны говорить, что вот то, что они сделали и вот то, что ждет наших людей.
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