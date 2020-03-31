Через закон про ринок землі тисячі українців можуть лишитися без права на паї. Так вважають в "Опозиційній платформі - за життя". Хто не отримає свої ділянки? Дивіться - у матеріалі моїх колег .

Домовлятися про реструктурізацію, а не виконувати забаганки Міжнародного валютного фонду: Про це заявив голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя", Віктор Медведчук, під час спілкування з журналістами Інтеру, "112", "Н'юзвана" та "Зіку". На думку політика парламентарі не тільки заганяють країну у ще глибшу боргову прірву, а й унеможливлюють одерження українцями гарантованих держвою, бесплатних гектарів.

Віктор Медведчук, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя":

Те, кто голосовали должны нести ответственность. Если мы за что то голосуем - мы несем ответственность, так и они должны нести ответственность по поводу вот этого разграбления, которое они узаконили. Они говорят с позиции освободителей. Они говорят с позиции того, что мы вот сделали людям. И эти люди, кстати, нужно сказать, что это часть людей, их всего чуть больше 6 миллионов, могут распоряжаться этой землей. А как же, я задаю вопрос, и мы неоднократно об этом говорили, в том числе и ваши средства массовой информации, дисскутировали и вели беседу с теми, кто не получил землю!? А сегодня в государственной коммунальной собственности находится более 10 миллионов гектаров земли. А по земельному кодексу, который был принят в 2001 году и я имел честь руководить принятием этого земельного кодекса, - предусмотрены такие нормы, как обеспечение каждого гражданина, бесплатно: и землей для ведения домашнего хозяйства, и землей по паю, о которой мы говорим. И землей для дачного и жилищного строительства. В том числе, и для строительства гаражей. Это все, а именно 6 категорий земель, каждый гражданин может получить 6 участков бесплатно. Воспользовались люди этим правом? Нет. Могут воспользоваться? Могут. Но после введения рынка земли, который именуется распродажей и разворовыванием земли, - у них такой возможности уже не будет. Бесплатно уже вряд ли кто-то чего то получит. Только будут покупать.

Також політик зауважив - монобільшість вчорашніми голосуваннями довела свою неспроможність працювати консалідовано. Тож політсилі довелося для цього домовлятися із власними опонентами.

Віктор Медведчук, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя":