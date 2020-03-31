Во Франции за сутки от коронавируса COVID-19 умерли 499 человек. Об этом сообщает Le Figaro.

Сообщается, что во Франции общее число подтвержденных случаев инфицирования составляет 52 тысячи 128 человек.

Также в общей сложности госпитализировали 22 тысячи 757 человек, из них 5 тысяч 565 находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

Отмечается, что треть пациентов моложе 60 лет.

В МОЗ сообщили, кто будет делать тест на коронавирус и в каких случаях могут сделать анализ.