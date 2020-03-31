Во Франции за день от коронавируса скончались почти 500 человек [ Редактировать ]
Во Франции за сутки от коронавируса COVID-19 умерли 499 человек. Об этом сообщает Le Figaro.
Сообщается, что во Франции общее число подтвержденных случаев инфицирования составляет 52 тысячи 128 человек.
Также в общей сложности госпитализировали 22 тысячи 757 человек, из них 5 тысяч 565 находятся в тяжелом состоянии в реанимации.
Отмечается, что треть пациентов моложе 60 лет.
В МОЗ сообщили, кто будет делать тест на коронавирус и в каких случаях могут сделать анализ.
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