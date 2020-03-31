Коронавирус в Украине: как много зараженных среди молодежи [ Редактировать ]
Министерство здравоохранения сообщило, что около 15% больных коронавирусом в Украине составляет молодежь в возрасте от 11 до 30 лет. Об этом сообщается в пресс-центре ведомства.
"Сейчас около 15% всех больных COVID-19 в Украине – люди в возрасте от 11 до 30 лет. Это свидетельствует о том, что часть молодежи не прислушивается к рекомендациям Минздрав Украины относительно предупредительных мер от инфицирования коронавирусом", - говорится в сообщении.
Также результаты опроса проекта U-Report от ЮНИСЕФ показали, что около четверти молодежи не знает четкого алгоритма действий при появлении симптомов, характерных для коронавирусной инфекции.
Ранее сообщалось, что в целом в Украине 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных, 8 пациентов выздоровели.
В МОЗ сообщили, кто будет делать тест на коронавирус и в каких случаях могут сделать анализ.
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