Министерство здравоохранения сообщило, что около 15% больных коронавирусом в Украине составляет молодежь в возрасте от 11 до 30 лет. Об этом сообщается в пресс-центре ведомства.

"Сейчас около 15% всех больных COVID-19 в Украине – люди в возрасте от 11 до 30 лет. Это свидетельствует о том, что часть молодежи не прислушивается к рекомендациям Минздрав Украины относительно предупредительных мер от инфицирования коронавирусом", - говорится в сообщении.

Также результаты опроса проекта U-Report от ЮНИСЕФ показали, что около четверти молодежи не знает четкого алгоритма действий при появлении симптомов, характерных для коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что в целом в Украине 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных, 8 пациентов выздоровели.

В МОЗ сообщили, кто будет делать тест на коронавирус и в каких случаях могут сделать анализ.