Коронавірус в Україні: прикордонники перевіряють міжнародні судна в портах [ Редактировать ]
Прикордонники чатують в українських територіальних водах - перевіряють міжнародні судна, які прибувають в наші порти. Кажуть особливо ретельно перевіряють кораблі, що прямують з країн, де є спалах COVID-19.
Опитують капітанів про ймовірні контакти членів екіпажу з хворими - ще на березі. Прикордонники зазначають що на великих суднах правил карантину дотримують.
Чого не скажеш про маломірні рибацькі човни. За тиждень вже перевірили 27 суден.
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