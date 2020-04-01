МВД не даст более согласия ни на один авиационный чартер. Об этом сообщил министра внутренних дел Арсена Авакова на своей странице в Facebook.

Аваков отметил, что исключения будут редки и только отдельным решением - со 100% обсервацией под контролем санитарных врачей с последующим тестом ПЦР.

"МВД не даст больше согласия ни на один авиационный чартер. Пассажирское авиасообщение закрыто. Исключения будут редки и только отдельным решением - со 100% обсервацией под контролем санитарных врачей с последующим тестом ПЦР. Только так - и не нужно проклятий, которые мне присылают из-за границы - ради безопасности миллионов - мы пойдем на неудобства для нескольких тысяч. Точка", - написал он.

По его словам, те, кто находится сейчас на обсервации в киевских гостиницах: завтра и послезавтра - по решению главного санитарного врача - у всех возьмут материалы на ПЦР тест.

По факту результата теста - если поражение вирусом не обнаружено - полиция развозить каждого по домам под жесткое обязательство с жесткой домашней изоляцией и контролем со стороны полиции и санитарных врачей. Неповиновение - санкции ст. 325 УПК (Последствия неприбытия потерпевшего - ред.).

Он написал, что те, кто сбежал из автобусов и уклонился от обсервации на этот момент - уже получили административные протоколы или будут подвергнуты этой санкции (все граждане установлены) - санкция: штраф до 17 000 гривен. Если у кого-то из пассажиров рейса будет обнаружен вирус - полиция примет решение о выдвижении обвинений в соответствии со ст. 325 - вплоть до ареста и содержания под стражей до 3-х лет.

Ранее Аваков заявил о том, что карантин в Украине может продлиться до конца мая.