Добрим настроєм - по пандемії. У німецькому місті Ерфурт пекарня почала оздоблювати тістечка у формі коронавірусу. Чи смакують покупцям такі ласощі? Дивіться в сюжеті.

Підсолодити пандемію. Таке завдання поставив собі німецький пекар Торстен Рот. Не лише смачні, а й кумедні ласощі з'явилися в його асортименті: коронатістечка та коронацукерки.

Торстен Рот, пекар:

Ми міркували над тим, що можна було б вигадати. Я вже мав досвід роботи з марципаном. Тоді моїй подрузі спала на думку ідея з праліне і ми приготували перших 20 тістечок, які продали дуже швидко. А тоді взялися нарощувати темпи. І тепер я готую їх і вдень, і вночі.

В асортименті також солодкі пляшечки санітайзерів, мініатюрні торти у масках і такий дефіцитний в країні туалетний папір. Покупці гумор кондитера оцінили.

Пітер Майндхарт, покупець:

Хороша ідея. Незле подивитися на ситуацію трошки з гумором, - навколо і так усе надто серйозно. Прекрасно, що ця пекарня додумалася до такого. Я і собі трохи купив, будемо насолоджуватися.

Джуліана Боем, покупчиня:

Просто супер. Дуже смішно! Візьму друзям та рідним, нехай теж посміються.

Не обійшлося без критики. Не всім клієнтам вистачило почуття гумору оцінити задум - на адресу пекарні почали надходити листи з погрозами. Утім, для Торстена Рота ці короналасощі - це не лише солодкий жарт на злобу дня. Ця ідея допомагає пекарні хоч так-сяк втримати клієнтів. Вижити в період пандемії - завдання номер один для його бізнесу.

Торстен Рот, пекар:

Без сумніву, щось треба робити, і то негайно - щонайшвидше. Фінансова допомога, яку обіцяв уряд, ще не надійшла, ми досі чекаємо. Якщо не отримаємо грошей у найближчі три-чотири тижні, будемо змушені закритися.

На тему пандемії жартують кухарі не лише в Німеччині. У В'єтнамі столична піцерія продає коронабургери, верхня булочка яких нагадує вірус.