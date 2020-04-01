Добрим настроєм - по пандемії: німці печуть тістечка у формі коронавірусу [ Редактировать ]
Добрим настроєм - по пандемії. У німецькому місті Ерфурт пекарня почала оздоблювати тістечка у формі коронавірусу. Чи смакують покупцям такі ласощі? Дивіться в сюжеті.
Підсолодити пандемію. Таке завдання поставив собі німецький пекар Торстен Рот. Не лише смачні, а й кумедні ласощі з'явилися в його асортименті: коронатістечка та коронацукерки.
Торстен Рот, пекар:
Ми міркували над тим, що можна було б вигадати. Я вже мав досвід роботи з марципаном. Тоді моїй подрузі спала на думку ідея з праліне і ми приготували перших 20 тістечок, які продали дуже швидко. А тоді взялися нарощувати темпи. І тепер я готую їх і вдень, і вночі.
В асортименті також солодкі пляшечки санітайзерів, мініатюрні торти у масках і такий дефіцитний в країні туалетний папір. Покупці гумор кондитера оцінили.
Пітер Майндхарт, покупець:
Хороша ідея. Незле подивитися на ситуацію трошки з гумором, - навколо і так усе надто серйозно. Прекрасно, що ця пекарня додумалася до такого. Я і собі трохи купив, будемо насолоджуватися.
Джуліана Боем, покупчиня:
Просто супер. Дуже смішно! Візьму друзям та рідним, нехай теж посміються.
Не обійшлося без критики. Не всім клієнтам вистачило почуття гумору оцінити задум - на адресу пекарні почали надходити листи з погрозами. Утім, для Торстена Рота ці короналасощі - це не лише солодкий жарт на злобу дня. Ця ідея допомагає пекарні хоч так-сяк втримати клієнтів. Вижити в період пандемії - завдання номер один для його бізнесу.
Торстен Рот, пекар:
Без сумніву, щось треба робити, і то негайно - щонайшвидше. Фінансова допомога, яку обіцяв уряд, ще не надійшла, ми досі чекаємо. Якщо не отримаємо грошей у найближчі три-чотири тижні, будемо змушені закритися.
На тему пандемії жартують кухарі не лише в Німеччині. У В'єтнамі столична піцерія продає коронабургери, верхня булочка яких нагадує вірус.
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