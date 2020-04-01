В Италии найден город, у жителей которого есть иммунитет к коронавирусу.

Об этом сообщает La Nuova Ferrara.

По информации, в городке Феррара, который находится в регионе Эмилия-Романье зафиксировано лишь 307 случаев заболевания.

Отмечается, что область Эмилия-Романье стоит на втором месте по количеству зараженных COVID-19. Там зафиксировано больше 14 тысяч заболевших.

Известно, что Феррара находится в так называемом "малярийном регионе", поэтому жители намного меньше повержены коронавирусу.

Кроме того, возможно, что такое низкое число заразившихся связано с отличным соблюдением мер самоизоляции и гигиены.

Напомним, в Италии от коронавируса за 31 марта погибли 837 человек. Более 100 тысяч граждан заражены.