Необычайный иммунитет: выявлен город, где жители не подвержены COVID-19 [ Редактировать ]
В Италии найден город, у жителей которого есть иммунитет к коронавирусу.
Об этом сообщает La Nuova Ferrara.
По информации, в городке Феррара, который находится в регионе Эмилия-Романье зафиксировано лишь 307 случаев заболевания.
Отмечается, что область Эмилия-Романье стоит на втором месте по количеству зараженных COVID-19. Там зафиксировано больше 14 тысяч заболевших.
Известно, что Феррара находится в так называемом "малярийном регионе", поэтому жители намного меньше повержены коронавирусу.
Кроме того, возможно, что такое низкое число заразившихся связано с отличным соблюдением мер самоизоляции и гигиены.
Напомним, в Италии от коронавируса за 31 марта погибли 837 человек. Более 100 тысяч граждан заражены.
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На ресурсе будут публиковать данные про пути распространения и актуальную информацию про COVID-19.