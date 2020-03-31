В Италии от коронавируса за сутки умерли 837 человек [ Редактировать ]
За последние сутки от вируса COVID-19 в Италии умерли 837 человек. Таким образом, общее число жертв эпидемии достигло 12 428, сообщил глава службы гражданской обороны страны Анджело Борреллиет, передает ANSA.
По его данным, число заболевших за сутки увеличилось на 2 107. Всего на текущий момент коронавирусом в стране заражены 105 792 человек.
Таким образом, Италия является мировым лидером как по количеству инфицированных коронавирусом, так и смертей от него.
За сутки число вылечившихся выросло на 1 109 челок. Их общая численность достигла 15 729.
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