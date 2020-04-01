Мужчина три года насиловал 10-летнюю падчерицу [ Редактировать ]
В Сумской области мужчина три года насиловал 10-летнюю падчерицу. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
К правоохранителям обратилась мать девочки с заявлением о том, что ее сожитель совершил развратные действия в отношении ее дочери.
Полицейские разыскали 25-летнего мужчину и задержали его. Мужчина сознался в содеянном, признав тот факт, что принуждал ребенка к половому сношению в течение последних трех лет.
Следователи квалифицировали его действия по части 4 статьи 152 УК Украины как изнасилование, совершенное в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, и уже объявили ему о подозрении в совершении преступления.
Теперь решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.
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