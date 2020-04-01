Кабмин утвердил "коронавирусную" денежную помощь пенсионерам. Кто и сколько получит [ Редактировать ]
Кабинет Министров Украины на своем заседании в среду, 1 апреля, принял постановление, которым определяется механизм проведения перерасчета пенсий, установление ежемесячной выплаты для пенсионеров старше 80 лет и выплата единовременной денежной помощи в сумме 1000 грн. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
Пенсионеры получат следующие доплаты:
- индексация пенсий на 11%, средний размер повышения составит 260 грн;
- ежемесячная выплата в размере 500 гривен пенсионерам старше 80 лет, у которых размер пенсионной выплаты не превышает 9205 гривен. Для указанных пенсионеров со страховым стажем 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин пенсионная выплата не может быть менее 2600 грн;
- установление минимальной пенсионной выплаты в размере 2100 грн лицам, имеющим длительный страховой стаж (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин);
- в апреле будет осуществлена единовременная выплата денежной помощи в сумме 1000 гривен пенсионерам, ежемесячная пенсия которых не превышает 5000 гривен, а также лицам с инвалидностью.
Данные инициативы потребует внесения изменений в бюджет, который правительство дорабатывает совместно с народными депутатами. Верховная Рада может проголосовать их уже на следующей неделе, и выплаты разовой материальной помощи начнутся уже в апреле, сообщил в Facebook премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
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