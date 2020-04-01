Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергей Левочкин считает, что нынешний ограниченный бюджетный ресурс должен быть направлен, прежде всего, на обеспечение социальной защиты граждан. Поэтому, по его словам, существует настоятельная необходимость уже сегодня начать переговоры о реструктуризации долгов с кредиторами, в т. ч. с держателями еврооблигаций, ОВГЗ и международными финансовыми организациями.

В запросе говорится, что до сих пор все действия власти в финансовой сфере сводились, в основном, к привлечению новых займов для выплаты старых, в результате чего общая сумма государственного долга на начало марта превысила 83 млрд долларов.

В результате соотношение государственного долга Украины к ВВП, являющееся главным показателем для определения долговой нагрузки на экономику, за последние 6 лет возросло с 39,9% ВВП в 2013 до 50,1% ВВП в конце 2019 г. Это существенно выше среднего уровня для развивающихся стран Европы, который составил 31,3% ВВП.

"Распространение в Украине эпидемии коронавируса и спровоцированный ею экономический кризис делают проблему чрезмерной долговой нагрузки особенно острой. Ведь суммарные платежи по государственному долгу, которые должны быть выполнены Украиной до конца текущего года (в II-IV кварталах), составляют более 310 млрд грн, в том числе 7,7 долларов составляют выплаты по государственному долгу в валюте", - считает политик.

По его мнению, профинансировать указанные платежи в полной мере за счёт привлечения новых кредитов вряд ли удастся, поскольку рынки внешних коммерческих заимствований в условиях глобальной рецессии фактически закрыты, а внутренний рынок ОВГЗ существенно сократился из-за отсутствия притока нерезидентов, которые были основными игроками на нем в последнее время.

"При таких условиях единственным гарантированным ресурсом погашения государственного долга и оплаты процентов по ним остаются средства государственного бюджета, включая остатки средств на счетах правительства. Однако доходы бюджета были ограничены еще до того, как украинская экономика почувствовала первые последствия эпидемии коронавируса", - подытожил Сергей Левочкин.